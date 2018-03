Wind e Vodafone, offerte imperdibili/ 20 Gb a 10 euro al mese, e fino a 50 euro di ricarica gratis

Fioccano le offerte degli operatori mobili in queste ultime ore. In particolare, sono degne di nota quelle presentate da Vodafone e da Wind. Partiamo dalla prima, che ha confezionato una proposta ad hoc per tutti i suoi vecchi clienti. Questa promozione si chiama “Special 20 Gb”, e permette di ottenere appunto 20 Gb di traffico dati al mese in velocità 4G, più 1000 minuti di chiamate verso tutti, sia fissi quanto mobili, e infine, 1000 sms gratis. Il tutto al modico costo di poco più di dieci euro, precisamente, 10.86 al mese (e non a 28 giorni come in precedenza). Per attivare questa offerta bisognerà spendere 9 euro, più il costo della sim Vodafone, che presenterà però al suo interno del credito spendibile appunto per la promozione in questione. Attenzione però, perché questa offerta non è rivolta a tutti, bensì ai soli vecchi clienti Vodafone, ed in particolare, a quelli che in passato avevano acconsentito al trattamento dei propri dati personali.

L’OFFERTA DI WIND

Tale pacchetto non è quindi attivabile in uno store, ma si potrà applicare al proprio piano tariffario solamente nel caso in cui si riceva un sms apposito, contenente appunto l’offerta. Dicevamo anche di una proposta molto interessante confezionata da Wind. In questo caso il messaggio di testo che potrebbe apparire sul nostro telefonino, se già clienti dell’operatore in questione, sarà il seguente: “Ora la tua ricarica ha un valore decisamente più interessante, rispondendo SUPER SI potrete attivare Super Ricarica, l’offerta con la quale riceverete gratis il 50% del credito residuo ricaricato nei prossimi 30 giorni. Il bonus ricevuto lo potrete utilizzare entro 90 giorni dall’accredito”. Come già spiegato nel messaggio, Wind ci restituirà la metà delle ricariche che effettueremo nei prossimi 30 giorni, fino ad un massimo di 50 euro, da utilizzare però nel giro di 90 giorni.

