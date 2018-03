Huawei Mate 10 Pro in offerta per la Festa del papà/ Promo Wind, ultimi sconti su Trony, Euronics e MediaWorld

Huawei Mate 10 Pro in offerta per la Festa del papà: ecco l'imperdibile promozione offerta da Wind ai vecchi e nuovi utenti e gli ultimi sconti ancora attivi.

18 marzo 2018 Emanuela Longo

Huawei Mate 10 Pro in offerta per la Festa del papà

La Festa del papà 2018 è ormai dietro l'angolo e chi ancora non ha trovato un regalo da donare al proprio genitore, potrà trovare delle interessanti idee tecnologiche grazie all'offerta proposta da Wind ai propri utenti. Grazie alla collaborazione tra il popolare operatore di telefonia e Huawei, da domani, 19 marzo e fino al 25 marzo 2018 sarà possibile trovare in promozione lo smartphone Huawei Mate 10 Pro ad un prezzo davvero esclusivo: 599 euro anziché 849 euro. Lo slogan usato da Wind per presentare l'interessante promozione la dice lunga: "Per la festa del papà fai un regalo intelligente". L'offerta è riservata non solo ai nuovi clienti ma anche a chi lo è già con Ricaricabile che acquisteranno in modalità cash ed in un'unica soluzione il Huawei Mate 10 Pro pagandolo ad un prezzo davvero scontato. Per poter usufruire della promo occorrerà recarsi in un centro Wind fisico e questo vi permetterà di poter acquistare lo smartphone di ultima generazione, un vero e proprio top di gamma, con uno sconto di 250 euro, ma solo per pochi giorni! Wind però non sarà il solo a proporre per le prossime ore alcune interessanti offerte in vista della Festa del papà. A seguire la medesima scia sono stati in questi giorni anche i principali siti specializzati nella vendita di prodotti di elettronica, da Trony a Euronics passando per MediaWorld.

ULTIME PROMO MEDIAWORLD, TRONY ED EURONICS: PREZZO

Se siete ancora alla ricerca del regalo perfetto per la Festa del papà 2018, potrete puntare su un cellulare top di gamma ad un prezzo interessante, ancora per qualche ora! Il Huawei Mate 10 Pro sui siti internet delle maggiori catene di elettronica è attualmente in vendita a prezzi interessanti ma solo fino ad oggi. Su Trony.it la versione in Titanium Gray sarà disponibile ancora per poche ore al prezzo di 600,90 euro, lo stesso vale per la versione Midnight Blue. Ottimo anche il prezzo garantito da Euronics a 599 euro (esattamente come la promo Wind) per le due versioni di colore. MediaWorld aggiunge anche la versione Mocha Brown che, insieme alle due precedenti già note sarà disponibile a 599 euro. Cosa aspettate ad approfittarne? Se volete ricevere qualche dritta in più sul modello di smartphone in promozione, allora sappiate che si tratta di un top di gamma con display da 6 pollici Amoled, risoluzione FHD+ 2160 x 1080 pixel (402 PPI) in formato 18:9 compatibile con la tecnologia HDR10. Dispone di 6 Giga di memoria Ram e 128 Giga di memoria interna, oltre che di doppia fotocamera posteriore con sensore da 12 e 20 megapixel, lenti LEICA e fotocamera anteriore da 8 megapixel per selfie davvero impeccabili. La scocca è certificata IP67 quindi resistente all'acqua e dispone infine di una batteria da 4000 mAh con servizio di ricarica rapida. A bordo ha Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 di Huawei.

