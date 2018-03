Offerte Tim e Wind / Se passi ai due gestori ricevi una vagonata di gb o i minuti illimitati

Offerte Tim e Wind, arrivano proposte interessanti dai due gestori. Con la mobilità si ricevono vagonate di Gb e anche possibilità di avere minuti illimitati per chiamare chi si vuole.

18 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Offerte Tim e Wind

La Tim si rialza da una situazione complicata, dovuta alla multa dell'antitrust sulla pubblicità ingannevole per la fibra, e regala minuti e giga per crescere il suo pacchetto clienti. Infatti è stata lanciata la promozione ''Passa a Tim'' che offre a chiunque faccia mobilità 27 gb gratis e minuti illimitati verso chiunque. Sicuramente il traffico dati è la cosa che più stuzzica la clientela, colta di sorpresa da questa vagonata di giga. Questa offerta va a fare il paio con Tim senza limiti silver proposta per la festa del papà in collaborazione con Amazon. Sicuramente però Passa a Tim è pronta a sbaragliare la concorrenza con gli altri operatori che dovranno trovare delle contromisure per evitare di perdere rapidamente moltissimi clienti. Va fatta una postilla però che dei giga offerti solamente sei potranno essere utilizzati dall'estero, cifra però di certo importante anche per chi viaggia con costanza.

WIND SI FA PERDONARE PER LE RIMODULAZIONI

Si è parlato molto delle rimodulazioni per il ritorno al piano su base mensile per diverse compagnie telefoniche. Per farsi perdonare Wind ha deciso di offrire una possibilità interessante ai suoi abbonati e cioè quella di scegliere tra 6 Giga mensili e minuti illimitati per tre mesi. Una situazione dovuta al cambiamento disposto per superare gli abbonamenti da quattro settimane che non erano piaciuti per niente alle associazioni dei consumatori. Le offerte partono il prossimo tre aprile e questo potrebbe riguardare molti utenti e non solo quelli già abbonati a Wind, ma anche quelli che effettueranno la mobilità da un altro operatore. Per prima cosa il rinnovo che prima era ogni sette giorni verrà ripristinato ai dodici pagamenti annuali con un leggero incremento così come saranno incrementati minuti e anche giga per il traffico internet. Una scelta dovuta e che sicuramente farà piacere ai tanti che si erano arrabbiati per il pagamento ogni 28 giorni.

