Sky e Mediaset Premium, i nuovi abbonamenti/ Promo, regali e sconti incredibili per i nuovi utenti pay tv

Sky e Mediaset Premium, i nuovi abbonamenti: le due pay tv propongono sconti, regali e incredibili promozioni ai nuovi clienti. Ecco i prezzi e le ultime offerte pay tv.

18 marzo 2018 Emanuela Longo

Sky e Premium, le promo

Sky o Mediaset Premium? Quando si parla di abbonamenti in ambito pay tv non manca la corsa all'ultima offerta e promo. Quali sono le ultime novità? L'azienda di Murdoch che nel corso degli anni è riuscita ad imporsi nel nostro Paese realizzando un vero e proprio impero ha attualmente avanzato una soluzione che andrebbe tutta a scapito della pay tv concorrente, Mediaset Premium. Proprio quest'ultima di recente ha ricevuto una battuta di arresto proprio per via del colosso straniero che con le sue offerte è riuscito ad imporsi ed a conquistare gli utenti. Dalla prossima stagione, infatti, come riporta TecnoAndroid, gli amanti del calcio ed in particolare della Champions League e dell'Europa League dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un abbonamento a Sky. E' infatti Sky ad essersi aggiudicata i diritti tv delle due competizioni calcistiche internazionali, mentre Mediaset Premium dovrà accontentarsi delle "briciole". La nuova campagna abbonamenti prevede delle soluzioni davvero imperdibili per i nuovi clienti. Per sottoscrivere uno dei pacchetti Sky come cinema o sport, gli abbonamenti a disposizione spaziano da 29,90 a 50,90 euro. Quest'ultima soluzione offrirà più canali in 4K UHD così come il servizio MySky e la visione in contemporanea su 5 differenti dispositivi. Ma ciò che contribuirà a fare davvero gola agli utenti sarà il bellissimo regalo messo a loro disposizione, ovvero un TV da 22 pollici LG che sarà possibile ottenere al momento della sottoscrizione dell'abbonamento.

MEDIASET PREMIUM, LE PROMO

Ma a far fronte agli abbonamenti incredibili di Sky ci pensa Mediaset Premium, che non resta certo con le mani in mano proponendo degli sconti niente affatto male. Anche in questo caso non mancheranno i regali agli utenti che si abboneranno. Dopo aver perso la Champions League e la Serie A, Mediaset Premium riprende quota lanciando nuovi sconti e promozioni incredibili. Fino alla fine di marzo sarà possibile chiedere l'attivazione di un nuovo abbonamento al costo di 19,90 euro mensili (in promozione al posto di 38,90 euro) che include l'intero palinsesto. Un'offerta davvero ampia che permetterà di accedere al pacchetto sport completo, ma anche film, cinema, Serie tv, intrattenimento e informazione. A questi andranno ad aggiungersi i servizi Premium Play e Alta Definizione che renderanno l'esperienza complessiva ancora più interessante. L'offerta però prevede un prezzo choc valido solo per i primi 12 mesi dall'inizio dell'abbonamento, al termine del quale si potrà decidere se proseguire a prezzo pieno o disdire.

© Riproduzione Riservata.