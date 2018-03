God of War/ Video trailer, lo storico videogioco con Kratos protagonista pronto a tornare, mai così epico!

God of War, video trailer: lo storico videogioco con Kratos protagonista pronto a tornare in una versione che non è mai stata così epica. A otto anni dal capitolo tre la nuova avventura.

19 marzo 2018 Redazione

God of War

Lo spot del nuovo God of War invade la rete dopo essere andato in onda per la prima volta durante le nuove puntate de I Griffin negli Stati Uniti. È stata una mossa a sorpresa davvero molto astuta, sfruttando anche il fatto di inserirsi tra una puntata e l'altra di un evento attesissimo dai più giovani. La risposta arriva subito sui social network con God of War che entra subito nelle tendenze e in nord America presto anche Youtube viene invasa da immagini sul videogame. God of War uscirà in Europa, e quindi anche in Italia, il 20 aprile prossimo e già da ora è possibile ordinarlo nelle versioni Bonus, Limited e Collector's. Va specificato inoltre che il videogame non sarà disponibile per X Box One, ma come sempre l'esclusiva sarà data alla Sony che lo farà uscire al momento del lancio solamente per la Ps4. Intanto sui social il pubblico si scatena e non vede l'ora di iniziare la sua avventura videoludica.

LA SAGA DEL VIDEOGAME

God of War è una saga che vede le sue origini nel 2005 quando il videogioco esce per Playstation 2, 3 e Vita. Dopo un successo straordinario la Sie Santa Monica Studios, casa produttrice del gioco, decide di lanciare il capitolo II siamo nel 2007 e anche il sequel raccoglie un'ottima risposta. È così che si prende la decisione di perlustrare il mercato del mobile con l'uscita di Betrayal nel 2007 per smartphone e Chains of Olympus l'anno dopo per Playstation Portable. Nel 2009 arriva sulla Playstation 3 e sulla Vita una Collection che racchiude i primi due capitoli rimasterizzati in alta definizione. Nel 2010 esce l'attesissimo terzo capitolo della saga finalmente anche sulla Playstation 4 con gli utenti della X Box che ancora una volta devono rinunciarci per via di un accordo esclusivo con la Sony della casa distributrice del videogioco. Intanto non si fermano le produzioni per Portable perché sempre nel 2010 esce Ghost of Sparta. Nel 2013 arriva poi il quarto capitolo Ascension che forse è quello meno forte della serie, tanto che non esce nemmeno per Ps4. Arrivati ai giorni nostri manca poco per vedere il nuovo capitolo e i video di introduzione sono sicuramente molto interessanti.

