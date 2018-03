Iliad/ L'operatore francese sbarca in Italia, dal 2 aprile possibile la portabilità del numero

Iliad, l'operatore francese sbarca finalmente in Italia. Dal 2 aprile sarà possibile la portabilità. In anteprima arrivano anche i prezzi e le tariffe per i nuovi piani che verranno lanciati

19 marzo 2018 - agg. 19 marzo 2018, 12.37 Matteo Fantozzi

Iliad

Ci siamo, Iliad sta per invadere il mercato italiano. Dal 2 aprile prossimo infatti sarà possibile la portabilità dei numeri telefonici sul nuovo operatore francese. L'anteprima è stata data da UniversoFree che rivisto le indiscrezioni lanciate dall'Amministratore Delegato Benedetto Levi che parlava di un debutto in Italia entro l'estate. Iliad ha inviato all'AgCom una comunicazione ufficiale e anche a tutti gli altri gestori di telefonia mobile per i processi di MNP e cioè Mobile Number Portability. Le società concorrenti dovranno così dare la possibilità, prevista dalla legge, di portare i loro clienti su Iliad qualora questi volessero fare questo salto. Le prime indiscrezioni sulle tariffe, lanciate lo scorso febbraio, parlavano di minuti e sms illimitati, e 50 giga in 4G per appena 2.99 euro e addirittura 1.99 se si scelgono i 30 giga. Probabilmente però si tratta di tariffe transitorie per il lancio del marchio in Italia.

CHI È ILIAD?

Iliad è un colosso delle telecomunicazioni in Francia. Ha sede in Parigi e offre servizi sia di telefonia fissa che di quella mobile. Fondata nel 1990 da Xavier Niel nel 2016 ha fatturato addirittura 4.772 miliardi di euro con un utile netto di 401 milioni. Proprio in quell'anno l'azienda contava quasi 9000 dipendenti, dato in aumento negli anni successivi proprio per l'approdo in altri mercati internazionali. La società inoltre dal 2004 è entrata in borsa, facendo capire che c'era la volontà di fare sul serio. Negli ultimi anni la società ha provato senza fortuna ad acquisire i due colossi di Stati Uniti e Germania: T-Mobile US e Deutsche Telekom. Nel gennaio del 2017 la filiale italiana di Iliad si è rinforzata con un aumento di capitale da 50mila euro fino a 350 milioni. Come previsto dagli accordi con la Commissione Europea infatti la Wind 3 ha ceduto delle frequenze proprio ad Iliad.

© Riproduzione Riservata.