Samsung Galaxy S9 e S9+/ Sono partiti i preorder, ecco come averli quasi gratis con gli operatori italiani

Samsung Galaxy S9 e S9+, sono partiti i preorder dei nuovi modelli di smartphone. C'è la possibilità di averli quasi gratis con i diversi operatori italiani, sottoscrivendo un piano.

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Sarà possibile riuscire a prendere il nuovo Samsung Galaxy S9 e S9+ quasi gratuitamente. Si parla infatti delle solite proposte a contratto che permettono di avere in comodato d'uso il dispositivo in questione. Si parte da Vodafone Italia che propone la Vodafone Red in abbinamento con il Samsung Galaxy S9 da 64 Giga. Questo praticamente porta l'utente a un pagamento da 40.99 euro al mese per circa 30 rinnovi, di questa cifra 25 euro sono per l'abbonamento mentre i restanti 15.99 euro per pagare lo smartphone. Sono poi tante altre le offerte che propone Vodafone, ma sicuramente la Red rimane la più conveniente. Passando a Tim invece troviamo due offerte separate in base al modello che ci viene proposto. Con il Samsung Galaxy S9 avremo per 26 euro al mese il dispositivo rateizzato per 30 mesi, con un contributo iniziale di 49 euro. Questo ci permetterà di finanziare il nostro dispositivo come l'S9+ che invece prevede una partenza di 99 euro.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO

Ci siamo, sono partiti i preorder del Samsung Galaxy S9 e del S9+. La nota azienda sudcoreana è pronta per lanciare in tutto il mondo quello che è un vero top di gamma sia per quanto riguarda le caratteristiche che per il prezzo. I due nuovi modelli non hanno nulla da invidiare al tanto chiacchierato iPhone X a partire dal display Super AMOLED che fornisce una definizione mai vista prima su un altro dispositivo Samsung. Differenze nello schermo passando dal Samsung S9 all'S9+ con il primo che ha 5.8 pollici e il secondo 6.2. Le innovazioni non si fermano però al display, ma sono tantissime anche le caratteristiche dell'hardware che non hanno nulla da invidiare agli altri top del settore in questione. Un dispositivo che inoltre può contare su dimensioni davvero interessanti che non gli fanno raggiungere nemmeno 200 grammi. Sedici milioni di colori che regalano altrettante possibilità.

