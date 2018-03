Wind Celebration/ Festa del Papà, promozione con 30 Gb e 1000 minuti a soli 10 euro

Wind Celebration, Festa del Papà: lanciata la promozione con 30 Gb e 1000 minuti a soli 10 euro. Inoltre nella giornata di oggi arriverà un +10% su tutte le ricariche effettuate.

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Wind Celebration, Festa del Papà

La giornata della Festa del Papà apre anche a diverse possibilità in vista della telefonia. Tra le offerte più vantaggiose c'è anche Wind Celebration. Sono ben due le promozioni lanciate dal gestore telefonico con il logo arancione acceso. Intanto tutte le ricariche effettuate nella giornata di oggi riceveranno gratuitamente un +10% dell'importo ricaricato, in base ai tagli sarà possibile quindi ricevere da 50 centesimi fino a 10 euro in più per una ricarica. Questa promozione però non è valida per le ricariche nei negozi, ma solo per chi la farà online o tramite l'app MyWind. Viene poi rilanciata la promozione All Inclusive Celebration 300 con 1000 minuti verso tutti i telefoni nazionali, 500 sms e ben 30 giga in 4g. Il prezzo è solo di dieci euro e la promozione si può attivare esclusivamente facendo una ricarica online per i clienti che effettuano la portabilità da un altro gestore o acquistano una nuova sim ricaricabile.

È ''GUERRA'' TRA I GESTORI

È una ''guerra'' tra i gestori quella della Festa del Papà per il mondo della telefonia. Wind lascia Wind Celebration per onorare questa giornata e cercare di sbaragliare il mercato anche se sono sempre di più quelli che si candidano a una corsa al cliente, proponendo una valanga di giga e anche minuti quasi sempre illimitati anche verso altri gestori. Sicuramente sono tantissime le offerte che vengono proposte con la possibilità anche magari di prendere uno splendido smartphone o un iPhone a rate a volte senza nemmeno un anticipo. Sicuramente questa è una giornata in cui cambiare operatore potrebbe essere utile per legarsi a offerte imperdibili. Da parte loro invece i gestori sono convinti, giustamente, di creare in questo modo una fidelizzazione decisamente importante e che soprattutto possa durare nel tempo.

