Samsung Galaxy S9 e S9+/ La versione Plus ha la migliore fotocamera secondo DxO Mark

I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ conquistano le classifiche di DisplayMate e di DxO Mark, che ha eletto la versione Plus come miglior smartphone a livello fotografico.

02 marzo 2018 Redazione

Samsung Galaxy S9

Dopo essere stati presentati al Mobile World Congress 2018, i Samsung Galaxy S9 e S9+ iniziano a riscuotere i primi consensi. Secondo DisplayMate, leader nei test sui display, Galaxy S9 con display da 5,8 pollici ha il miglior display mai testato finora: “L’elemento chiave per un ottimo Smartphone è sempre stato un display innovativo e performante, i migliori smartphone all'avanguardia hanno sempre sfoggiato i loro display super high tech. Sono le prestazioni del display a determinare quanto è buono e bello tutto ciò che appare sullo smartphone, comprese le foto della fotocamera e tutte le tue app. Il display è il gioiello della corona dello smartphone”, si legge sul sito. DisplayMate assegna “Very good” ed “Excellent” in tutte le categorie di valutazione del display do Galaxy S9. Finora il display migliore era quello di iPhone X, che a questo punto diventa il secondo classificato. Promossi a pieni voti la fedeltà cromatica e l’ampio controllo dell’utente sulle modalità e i profili di colore.

Samsung Galaxy S9 Plus

Secondo DXOMark il Galaxy S9 Plus è il miglior smartphone a livello fotografico. La dual-camera posteriore di S9+ permette di realizzare scatti di alto livello in praticamente qualsiasi condizione di luminosità, anche in notturna. Lo smartphone totalizza 79 punti per quanto riguarda il rumore delle fotografie. DXOMark loda la fotocamera del Galaxy S9 Plus per quanto riguarda esposizione, contrasto e resa cromatica. Complessivamente la parte fotografica raggiunge i 104 punti. Per quanto riguarda i video il nuovo modello della Samsung totalizza circa 91 punti, inferiore a Google Pixel 2 XL (96 punti) e a pari merito con Huawei Mate 10 Pro. Complessivamente tra fotografia e video, Galaxy S9+ totalizza 99 punti, posizionandosi al primo posto della classifica di DXOMark.

