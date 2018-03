Google Play Instant/ Ecco come utilizzare le app senza il download

Google Play Instant: ecco come utilizzare le app senza il download. Disponibile il nuovo servizio per i dispositivi Android, che ci permette di usare un’applicazione senza scaricarla

Instant Gameplay: ecco i giochi utilizzabili senza bisogno di installazione

Una nuova interessante funzione è disponibile da qualche ora per tutti gli utenti Android: si tratta di Google Play Instant, e vi spieghiamo brevemente in cosa consiste. Si tratta di un servizio che permette a tutti gli utenti provvisti di smartphone o tablet con il sistema operativo Google, di utilizzare varie app, senza che le stesse vengano installate o scaricate. In poche parole, è una sorta di uso in modalità remoto delle stesse applicazioni, un metodo sicuramente comodo per non intasare la memoria del nostro dispositivo mobile. Attualmente Google (che ha confermato la notizia nel proprio blog ufficiale), ha inserito alcuni titoli nella raccolta di Instant Gameplay (i giochi utilizzabili senza essere installati), precisamente Clash Royale (Supercell), Words With Friends 2 (Zynga), Solitario (Zynga), Final Fantasy XV: A New Empire (Epic Action), Bubble Witch 3 Saga (King) e Mighty Battles (Hothead Games).

POTREMO DECIDERE SE INSTALLARE O MENO L'APP

Per giocare, vi basterà selezionare il titolo in questione, fare click su “Prova ora” e l’app partirà come se fosse installata sul vostro telefonino o pad. «Con Google Play Instant – si legge sul blog di BigG - potete semplicemente premere un pulsante e provare un gioco senza doverlo prima scaricare, sia che stiate cercando di abbattere un castello in Clash Royale o di diventare un maestro con le parole in Words with Friends 2». Una volta provata l’app, potremo quindi decidere se continuare a giocare in modalità “remota” o se installarla direttamente sul proprio dispositivo con tutte le comodità che ne conseguono. «L’esperienza di Google Play Instant – si legge ancora - sarà disponibile nel Google Play Store, nell’applicazione Google Play Games e ovunque venga condiviso un link verso i giochi». Attualmente Google Play Instant è disponibile per un numero limitato di app, ma a breve, soprattutto se il servizio dovesse funzionare, le applicazioni disponibili saranno senza dubbio più numerose.

© Riproduzione Riservata.