Huawei P20, prezzi ufficiali/ Ecco quanto costerà il nuovo smartphone cinese

Huawei P20, prezzi ufficiali: ecco quanto costerà il nuovo smartphone cinese. Si parte dalle 369 euro della versione Lite, fino agli 899 euro della versione Pro, il top di gamma

I prezzi del nuovo P20 Huawei

Fra una settimana esatta, il prossimo 27 marzo, verrà presentato il nuovo modello dello smartphone Huawei, il P20. Molte le informazioni che già conosciamo sul nuovo dispositivo mobile, la cui casa di produzione ha il secondo mercato in Italia dietro alla Apple e al suo iPhone. Come molti di voi sanno, saranno tre le versioni sul mercato, fra cui quella Lite, già acquistabile in Italia dalla scorsa settimana al prezzo di 369 euro. Le altre due versioni, quella classica e quella Pro, usciranno invece nei prossimi mesi (attualmente le date sono ignote), e stando ai costi dei telefoni della concorrenza, il prezzo dovrebbe essere di circa 679 euro per la base, e di 899 per la versione top di gamma. Il P20, ricordiamo, sarà molto simile esteticamente all’iPhone X, vista la presenza del tanto discusso “notch” (la linguetta posta nella parte superiore dello schermo dove vengono alloggiati vari sensori come la fotocamera), e l’all display.

ALCUNI DATI TECNICI DEL NUOVO P20

La versione base del nuovo smartphone Huawei avrà un display da 5.8 pollici, con una memoria ram da 4 Gb e una interna da 128. La versione Pro, quella più potenziata, sarà sempre da 128 Gb, ma con una ram da 6 Gb. Molta attenzione è dedicata alle fotocamere, con il P20 Pro che dovrebbe montarne addirittura tre, mentre le altre due versioni avranno a disposizione le due classiche camere. 16 e 2 megapixel per le due posteriori , mentre per quella anteriore dovremmo arrivare a 24. Il sistema operativo montato sulle tre versioni del P20 sarà l’Android Oreo nella versione 8.0, l’ultima del tanto amato OS creato da google. Infine, lo schermo avrà una risoluzione Full HD+, quindi 2280 per 1080 pixel, alimentato da un processore octa-core da 2,32 GHz. La batterà avrà invece una capacità di 2900 mAh.

© Riproduzione Riservata.