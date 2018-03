Instagram Shopping/ Disponibile in Italia la funzione che permette di fare acquisti direttamente dall’app

Nuova funzionalità Shopping per Instagram

Gli amanti dello shopping, soprattutto di quello online, avranno da oggi un nuovo modo per soddisfare le proprie esigenze. Su Instagram è stata infatti introdotta la funzionalità Shopping. In cosa consiste? Semplicemente, da oggi, potremo acquistare ciò che vediamo, direttamente dalla stessa app fotografica. Fino a qualche ora fa, quando trovavamo un capo che ci piaceva, dovevamo ricercarlo su internet, da ora, invece, verrà eliminato questo fastidioso passaggio. La nuova funzionalità vale solamente per le aziende, le quali potranno inserire degli speciali tag nei propri post e favorire appunto l’acquisto diretto al cliente. L’utente, invece, dovrà semplicemente cliccare sull’icona con la borsa della spesa, che gli permetterà di conoscere i dettagli sul prodotto e accedere appunto allo spazio web dedicato.

IL 39% ACQUISTA MODA DA DISPOSITIVI MOBILI

Questa funzione era già attiva dal 2017 negli Stati Uniti, ed ora è finalmente disponibile anche nel Bel Paese, nazione dove storicamente si compra tantissimo, soprattutto i capi di moda, e in generale l’abbigliamento. Una soddisfazione per i circa 25 milioni di profili business di Instagram a livello globale, che ora avranno un potentissimo mezzo in più per sfruttare il proprio e-commerce. Una nuova funzionalità forse introdotta anche in seguito ai risultati della ricerca “Fashion Path to Purchase” di Facebook IQ, da cui emerge che il 39% delle persone ha acquistato articoli di moda da smartphone o tablet negli ultimi tre mesi. Inoltre, l’80% del campione testato ha il follow su un’azienda, e più di 200 milioni di utenti visitano un profilo business ogni giorno. Una nuova funzionalità molto interessante quindi per Instagram, che continua a crescere e a espandersi. L’app fotografica è la quarta più usata in Italia, dietro a WhatsApp, Facebook e Facebook Messenger.

