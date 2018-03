TRE COLPO A TIM, VODAFONE E WIND/ In difficoltà le grandi compagnie per l'offerta Super Internet con Giga Bank

Tre colpo a Tim, Vodafone e Wind: le grandi compagnie telefoniche sono in difficoltà per il mobile per le offerte irresistibili per la navigazione grazie a Super Internet con Giga Bank.

20 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Tre colpo a Tim, Vodafone e Wind

Per quanto riguarda le offerte della Tre c'è un però che riguarda la velocità di navigazione. Infatti tutto quanto proposto è in 3G e quindi meno di quanto offrono di base le altre compagnie di telefonia mobile. C'è però anche per quanto riguarda la Tre la possibilità di attivare l'opzione 4G con appena un euro in più al mese, anche se non lievitano di molto i prezzi degli abbonamenti c'è da fare una considerazione quando si vanno a spulciare le varie offerte proposte. Il pubblico però ovviamente ha grande curiosità soprattutto di sfruttare la Giga Bank che permette di andare ad accumulare quel traffico non consumato durante il mese in corso e che poi sarà sfruttato successivamente senza che vada perso del tutto come accade più o meno in tutte le altre offerte proposte dal mercato. Staremo a vedere quali saranno le novità proposte di risposta dalle altre compagnie telefoniche.

LANCIATE NUOVE OFFERTE

La Tre lancia nuove offerte che possono smuovere il mercato della telefonia mobile, mettendo in grande difficoltà i big del mercato come Tim, Vodafone e Wind. Le offerte saranno disponibili fino al prossimo 22 aprile anche se non si possono escludere proroghe. Una delle più grandi forze di queste è legata alla Giga Bank che regala la possibilità di accumulare il traffico dati che non è stato consumato nel mese per poterne usufruire in quello successivo. Il costo di attivazione per ogni offerta è di 9 euro una tantum con una durata contrattuale di almeno due anni. Si parte dai contratti con addebito sul credito residuo dove troviamo la Super Internet 5 Gb a 6 euro e la 15 Gb a 10 euro. Se invece si predispone l'addebito sul conto corrente avremo i prezzi di 4 euro per i 5 gb, 6 per i 10 gb e infine 10 euro per 30 Gb. Sicuramente offerte importanti che vanno studiate con attenzione, ma che ci permettono di navigare davvero in maniera libera per tutta la durata del mese.

