Amazon Prime, scatta l’aumento/ 36 euro per l’abbonamento annuale, arriva anche il mensile

Amazon Prime, scatta l’aumento: 36 euro per l’abbonamento annuale, arriva anche il mensile. E’ quasi raddoppiato il prezzo dell’abbonamento annuale del servizio di Amazon

Aumenta il costo di Amazon Prime

Non una splendida notizia per tutti gli amanti dello shopping on-line, ed in particolare, di quello su Amazon. Da qualche ora a questa parte, infatti, il leader mondiale degli acquisti via web ha deciso di innalzare il costo di Amazon Prime, il servizio che ti permette di ottenere diverse agevolazioni, fra cui la consegna il giorno seguente l’ordine. Dal 4 aprile scatterà infatti l’aumento dai precedenti 19.90 euro all’anno, a 36 euro. Un rincaro che ha fatto storcere il naso ai fedelissimi di Amazon, visto che più o meno, i servizi offerti dal nuovo Prime sono praticamente gli stessi. La vera novità è però l’introduzione dell’abbonamento mensile, visto che da oggi sarà possibile sottoscrivere un mini-abbonamento da circa 30 giorni, al prezzo di 4.99 euro. La cifra non è bassa, ma è magari utile nel caso in cui non ci si volesse legare ad Amazon per tutto l’anno, ma solo nel periodo più caldo degli acquisti, storicamente i mesi di novembre e dicembre.

ALCUNE OFFERTE PREVISTE DA AMAZON PRIME

Per quanto riguarda l’offerta di Amazon Prime, prevede consegne illimitate e gratuite in un giorno per più di due milioni di prodotti, con i tempi di consegna che salgono a 2/3 giorni per altri svariati milioni di prodotti. Fra gli altri servizi di favore, le offerte lampo, alcuni “bonus” durante il Black Friday e il Ciber Monday, e Prime Video, dove possiamo trovare delle serie tv molto interessanti. Non è invece incluso l’abbonamento ad Amazon Prime Music (previsto invece nel pacchetto statunitense) che costa 9.99 euro ogni mese, con l’aggiunta di un e-book gratuito al mese. Amazon ha comunque fatto sapere che chi è già cliente di Amazon Prime, potrà sottoscrivere un nuovo abbonamento annuale alle condizioni precedenti (quindi i famosi 19.90 euro all’anno), ma solo se ciò avverrà entro il 4 maggio.

© Riproduzione Riservata.