FACEBOOK E LE RICHIESTE DEI FALSI AMICI/ Ecco come cancellarsi definitivamente dal social network

Facebook e le richieste dei falsi amici, una truffa da evitare: ecco come fare. Spesso e volentieri ci arrivano richieste di account falsi che vogliono diventare nostri amici, ma...

21 marzo 2018 - agg. 21 marzo 2018, 12.30 Davide Giancristofaro Alberti

Come disattivare o eliminare il proprio account Facebook

Vi siete mai chiesti come si faccia a cancellarsi definitivamente da Facebook? Un problema che per molti non sussiste, visto che basterebbe non utilizzare più il noto social network, facendolo finire nel dimenticatoio, o addirittura, cancellare l’app dal proprio telefonino. Chi invece volesse approfondire il discorso, può eliminare definitivamente il proprio account, per cancellare qualsiasi traccia di se. L’operazione non è semplice, anche perché Facebook fa di tutto per mettere i bastoni fra le ruote ai propri utilizzatori, evitando così di perdere clienti e quindi soldi. Bisogna quindi andare in Impostazioni, poi Generali, scegliere Gestisci il tuo account, e quindi Disattiva il tuo account. A questo punto, dopo un avviso di Facebook che vi mette in guardia da eventuali problemi che potrebbero sorgere, dovrete immettere la vostra password per continuare. Se invece voleste eliminare completamente il vostro profilo, di modo che qualora voleste ritornare sul social vi toccherà rifarne uno nuovo di zecca, a quel punto dovrete andare su Guida rapida/Centro assistenza, e andare appunto su Elimina account. Anche in questo caso servirà la password. L’eliminazione non è però immediata visto che, come comunica lo stesso Facebook, ci potrebbero volere fino a 90 giorni. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LA RICHIESTA DI SOLDI

Fra i vari problemi che affliggono gli utilizzatori di Facebook, anche la richiesta dei falsi amici. Gli account fake sono una piaga che va avanti ormai da anni, più o meno da quando è stato fondato il social network più famoso al mondo. Al di là del “disturbo”, il rischio è che accettando l’amicizia di questi falsi amici, si possa incorrere in veri e propri ricatti e truffe. Prima di tutto bisogna cercare di capire se la persona che ci sta chiedendo l’amicizia è reale. Di solito, per farlo, basta seguire alcune piccole regole, a cominciare dal nome della stessa: di solito i fake account sono stranieri. Quindi si analizza brevemente il suo profilo, e se ci sono poche informazioni, poche foto, pochi mi piace, e si scopre anche la creazione dello stesso è avvenuta soltanto pochi giorni prima, o magari proprio lo stesso al giorno, dovrebbe scattare nella nostra mente un campanello d’allarme.

Inoltre, questi finti amici non hanno legami con noi (non abbiamo amici in comune) e di solito sono nati il 31 dicembre o il primo gennaio, una data scelta di default per velocizzare la creazione del profilo. Spesso e volentieri questi account falsi si mostrano come ragazze dal bell’aspetto, che ottengono quindi facilmente l’accettazione dell’amicizia da parte del malcapitato. Subito dopo aggiunte, queste persone iniziano a scriverti in chat, con la conversazione che prende quasi sicuramente risvolti hot. A quel punto parte lo scambio di foto, e il conseguente ricatto: se non mi paghi, mando in giro le tue fotografie in rete, peggio ancora, a ragazza, compagna, fidanzata, moglie, amici, genitori ecc ecc. Ecco perché è molto importante guardarsi attentamente da chi ci chiede l’amicizia e soprattutto, una volta che accettiamo la persona, fare attenzione alle mosse successive: appena si ha il sentore di qualcosa di sospetto, bloccare subito l’account del falso amico è la prima cosa da fare.

