Lenovo Watch 9, S5 e K5: nuovi smartwatch e smartphone per il produttore cinese. Il colosso orientale ha presentato nelle scorse ore nuovi dispositivi interessanti ed economici

I nuovi smartphone Lenovo

In queste ultime ore l’azienda tecnologica cinese, Lenovo, sta decisamente rubando la scena. I produttori orientali hanno infatti ufficialmente presentato tre nuovi modelli di smartphone, e giusto per non farsi mancare nulla, anche un nuovo smartwatch. Ma partiamo dai primi. Si chiamano S5, K5 e K5 Play. Il primo è un dispositivo mobile di fascia media, mentre gli altri due sono “entry level”, di fascia bassa. Vediamo brevemente qualche caratteristica tecnica. L’S5, che in Cina costerà al massimo 1499 yuan, l’equivalente di circa 190 euro, avrà uno schermo da 5.7 pollici con risoluzione in full HD+. La fotocamera sarà doppia da 13 e 16 mp, e il sistema operativo sarà l’ultimissimo Adroid 8.0 Oreo. Due i colori disponibili, leggasi il Midnight Black e il Flame Red. Per quanto riguarda i K5, cambia la risoluzione, HD+, e anche le fotocamere, che sono meno performanti. Inoltre, l’os (per il K5 Play) sarà l’Android 7.1 Nougat. Molto basso il prezzo (al massimo 115 euro), anche se difficilmente vedremo questi dispositivi in Italia.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO WATCH 9

Lenovo, come dicevamo in apertura, ha presentato anche un nuovo smartwatch, aggeggio tecnologico che negli ultimi anni ha preso sempre più piede fra i consumatori. Si chiama Watch 9, uno smartwatch ibrido, che proprio per questo, dovrà essere accompagnato sempre da un telefono, su cui scaricheremo l’applicazione dedicata. Watch 9 ha uno strato di vetro zaffiro sulla parte posteriore, mentre il cinturino è in silicone con la ghiera in acciaio inossidabile. Impermeabile fino a 50 metri di profondità, potrà scattare selfie, contare i passi, monitorare le calorie, ed altre attività sempre legate al mondo del fitness, della palestra e dello sport in generale. Presente in due varianti, bianco o nero, altra cosa molto interessante sarà il prezzo, visto che costerà attorno ai 17 euro, sempre che venga commercializzato nel nostro paese.

