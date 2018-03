Whatsapp/ Il cofondatore: “Cancellate Facebook”. Il social network sempre più nella bufera

Le accuse del co-fondatore di WhatsApp a Facebook

Giorni sempre più bui per Facebook. Il social network più famoso al mondo, nonché la prima app per utilizzo nel globo, è salita alla ribalta delle cronache per lo scandalo di Cambridge Analytica, società di analisi e marketing online che ha utilizzato i dati di milioni di iscritti a Facebook, in particolare per dei fini politici. L’ultimo attacco è arrivato in queste ore da Brian Acton, colui che anni fa co-fondò WhatsApp. Attraverso il proprio profilo Twitter ha mandato un messaggio semplice quanto incisivo #DeleteFacebook, ovvero è l’ora di cancellare Facebook. Non si fanno chiari riferimenti alla scandalo di cui sopra, ma è chiaro che Acton non ha preso bene le notizie emerse nelle ultimissime ore. Il manager informatico, che come detto sopra, creò WhatsApp insieme a Jan Koum, vendette l’app proprio a Facebook nel 2014, in cambio di 16 miliardi di dollari.

LE VECCHIE ACCUSE DI PALIHAPITIYA

Acton non fa più parte dell’app messaggistica, visto che dall’inizio di quest’anno ha voluto dedicarsi ad una nuova fondazione, precisamente Signal, un sistema alternativo a WhatsApp con l’obiettivo di inviare messaggi criptati non intercettabili. Facebook pare che non abbia favorito direttamente l’utilizzo dei dati dei propri utenti, ma nell’occasione si sarebbe comportato con un po’ troppo leggerezza e sufficienza, portando quindi alla bolla che sta esplodendo in questi giorni. Tra l’altro non è la prima accusa mossa da un ex dirigente nei confronti di Facebook. Nel 2017, ad esempio, fecero molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Chamath Palihapitiya, ex responsabile della crescita del social network, che disse: «Ho contribuito a creare strumenti che stanno lacerando il tessuto sociale che fa funzionare le nostre società».

