EURONICS MEDIAWORLD E TRONY IN CRISI / Colpa di Amazon i tagli al personale e la chiusura di punti vendita?

Euronics Mediaworld e Trony in crisi, colpa di Amazon i tagli al personale e la chiusura dei punti vendita? Difficoltà per i retailer di elettronica sovrastati dal colosso dell'e-commerce.

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Euronics Mediaworld e Trony in crisi

La crisi dei retailer di elettronica con la chiusura di molti punti vendita di colossi come Euronics, Mediaworld e Trony da cosa dipende? Sicuramente l'esplosione di Amazon e di altri siti di e-commerce. Il cliente oggi si chiede perché dovrebbe recarsi in un negozio quando può ordinare tutto con un semplice click, senza uscire di casa e soprattutto per una cifra inferiore a quella che avrebbe trovato al dettaglio sugli scaffali dei negozi in questione. Sicuramente però se si deve trovare la forza per uscire da questa crisi i colossi dovranno inventarsi qualcosa ed è così che grandi iniziative e novità sono già presenti sui volantini. Basterà questo a frenare la crisi? Intanto le polemiche per l'aumento del costo dell'abbonamento ad Amazon Prime crea polemica e questo di certo può essere un argomento a favore dei negozi al dettaglio.

LA CRISI DEI RETAILER DI ELETTRONICA

È un momento davvero molto delicato per i retailer di elettronica con tantissimi punti vendita che sono andati in crisi con tagli al personale e addirittura sono diversi quelli che hanno chiuso. Un mondo in evoluzione che sembra non aver più bisogno non solo del rivenditore di fiducia, ma anche del colosso con Euronics, Mediaworld e Trony tra gli altri in crisi. Negli scorsi giorni è esplosa la polemica in Piemonte con punti vendita Trony chiusi a Chivasso, Cuneo, Alessandria e Settimo Torinese. Addirittura da un giorno all'altro sono arrivati licenziamenti via Whatsapp con l'invito a non presentarsi sul posto di lavoro perché il negozio sarebbe rimasto chiuso. Una serie di notizie che hanno ovviamente creato molta preoccupazione tra chi da anni ormai fa questo lavoro e si ritroverà a ricominciare da capo, senza nemmeno la possibilità di rivolgersi a un'altra catena perché in crisi come quella per cui si lavora.

© Riproduzione Riservata.