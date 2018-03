Samsung Pay/ Arriva in Italia il sistema di pagamento della multinazionale coreana: funziona così

Samsung Pay arriva in Italia il sistema di pagamento della multinazionale coreana: funziona così.

Samsung Pay, nuovo metodo di pagamento

Arriva ufficialmente in Italia Samsung Pay. Si tratta di un nuovissimo sistema di pagamento, realizzato appunto dalla multinazionale coreana. Il nuovo metodo permetterà di rendere l’esperienza di consumo senza dubbio più veloce e facile, visto che, quando dovrete pagare qualcosa, che sia un capo di abbigliamento, il conto di un ristorante, o un caffè, vi basterà avere a portata di mano il vostro smartphone. In poche parole, aprendo l’app dedicata dal vostro dispositivo mobile, rigorosamente firmato Samsung, vi collegherete alla vostra carta di credito e di conseguenza pagherete la somma dovuta ai Pos dei vari negozi. L’obiettivo di Samsung Pay è quello di integrare al suo interno anche le carte di fedeltà, di modo da poter uscire senza il borsellino quando vorrete fare la spesa nel vostro supermercato di riferimento.

OGGI LA PRESENTAZIONE A MILANO

Oggi si è tenuto a Milano l’evento ufficiale di presentazione del nuovo Samsung Pay, alla presenza del viceministro dell'Economia, Luigi Casero. Un sistema che è stato introdotto in seguito alla tendenza degli acquisti online in Italia, aumentati del 10% nel 2017 tramite i pagamenti digitali con carta, raggiungendo la cifra di 220 miliardi di euro. In particolare, sono aumentati proprio i Mobile Proximity Payment, i pagamenti tramite smartphone, con 70 milioni di acquisti rispetto ai circa 10 milioni del 2016. La differenza rispetta ad Apple Pay, il sistema di pagamento esclusiva della nota casa di Cupertino, è che Samsung supporta i sistemi NFC ed MST. In poche parole, come spiegato a La Repubblica da parte di Antonio Bosio, Head of Product and Solutions Samsung Italia, «La totalità degli esercizi commerciali dotati di un Pos può ricevere pagamenti attraverso il servizio». Non ci resta quindi che attendere l’introduzione ufficiale di questo nuovo Samsung Pay.

