Whatsapp, l'app più usata in Italia: nella top ten oltre a Facebook anche Messenger, Instagram e Amazon. Sale Telegram che negli altri paesi non riesce a prendere il via.

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 10.30 Matteo Fantozzi

Nelle top ten stilate per le app più scaricate del 2017 trionfa Whatsapp, ma non sono poche le sorprese. Sicuramente la classifica più lontana dalla nostra è quella degli Stati Uniti d'America dove ovviamente le abitudini sono anche abbastanza diverse. Whatsapp non figura proprio tra le prime dieci mentre spuntano come in nessun altro dei paesi indicati Paypal, Pinterest e Netflix. Proprio quest'ultima app ha segnato una bella impennata nel nostro paese nell'ultimo periodo anche se non è riuscita ad entrare nella top ten. Non figurano negli Usa tra le prime né ebay, né Shazam mentre c'è Amazon in quinta posizione. Bel successo per Snapchat che risulta nelle top ten di Francia, Germania, Regno Unito e Usa, mentre non figura in quelle di Italia e Spagna. Chi deve riflettere è Ebay che compare solo in Germania e nel Regno Unito e nemmeno nelle prime posizioni, cosa succede invece negli altri paesi?

Alzi la mano chi non ha Whatsapp sul suo dispositivo mobile. Ormai non possiamo più separarci dall'applicazione che ci permette di condividere foto e video, di effettuare chiamate vocali e videochiamate oltre ovviamente a scambiare messaggi istantanei. Secondo un sondaggio apparso su Appannie Whatsapp è l'applicazione più scaricata nel nostro paese e non solo, lo è anche in Spagna, Germania e Regno Unito, mentre negli Stati Uniti d'America non è nemmeno tra le prime dieci. In Italia poi sorprende anche la presenza di Telegram che grazie alla sua interfaccia molto simile, e secondo alcuni più sicura, proprio di Whatsapp fornisce una valida alternativa. Nei paesi citati però ancora non è riuscita ad entrare nella top ten. Sul podio troviamo poi Facebook e Messenger che nonostante le polemiche recenti rimangono ancorate in alto. Bene anche Instagram, Amazon e Shazam. IlMeteo e TripAdvisor sono poi altre due delle eccezioni italiane, non compare invece ebay.

