TIANGONG 1, STAZIONE SPAZIALE CINESE CADE SULL'ITALIA?/ Rischio pioggia di frammenti a Pasqua: ecco dove

Tiangong-1, stazione spaziale cinese in caduta sull’Italia, possibili frammenti sul centro-sud. La stazione spaziale è fuori controllo e non è da escludere che potrebbe cadere sul Bel Paese

23 marzo 2018 - agg. 23 marzo 2018, 10.51 Davide Giancristofaro Alberti

Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta sulla terra

Sono incerte le previsioni di impatto della stazione spaziale cinese Tiangong 1 con l'atmosfera. Potrebbero essere più precise nelle 36 ore precedenti il rientro. L'Italia rischia di essere coinvolta, perché l'eventuale caduta di frammenti potrebbe riguardare le Regioni a sud dell'Emilia-Romagna. Lo fa sapere la Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni. Nel documento si fa riferimento anche all'eventualità che la caduta dei frammenti avvenga nei giorni di Pasqua. Nel frattempo è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro a cui partecipano, oltre all'Agenzia Spaziale Italia (Asi), anche il consigliere militare della Presidenza del Consiglio, i ministeri di Interno, Difesa ed Esteri, Enac, Enav, Ispra e la commissione speciale di Protezione civile. Come aveva già anticipato mediainaf, il rischio di danni è nullo. La situazione è monitorata anche dall'Istituto tedesco Fraunhofer, che ha raccolto le immagini di Tiangong 1 in banda radio grazie al sistema Tira, uno dei più potenti radar al mondo di osservazione di oggetti spaziali. (agg. di Silvana Palazzo)

STAZIONE SPAZIALE CINESE IN CADUTA SULL’ITALIA

La stazione spaziale cinese Tiangong 1 potrebbe cadere a breve sull’Italia. E’ fuori controllo ormai da tempo, e sta dirigendosi verso l’atmosfera terrestre, per poi abbattersi sulla nostra penisola. Secondo gli esperti del settore e i vari tecnici, l’arrivo dovrebbe essere previsto fra la fine del mese in corso, indicativamente attorno al 28/30 marzo, e l’inizio di quello successivo, entro il 4 aprile. Attenzione, la stazione spaziale non cadrà in massa sulla terra, ma solo alcuni frammenti potrebbero ricadere sul Bel Paese, con una probabilità di impatto molto bassa. La Protezione Civile vuole comunque trovarsi preparata nel caso in cui l’oggetto scientifico dovesse entrare nel nostro spazio aereo, e di conseguenza, sta monitorando con attenzione la situazione. L’area interessata, come fanno sapere, è molto ampia e in Italia dovrebbe coincidere con quella del centro-sud, indicativamente dall’Emilia Romagna in giù, ma non è da escludere che alcuni frammenti ricadano anche negli Stati Uniti, in Brasile, India e Cina.

SITUAZIONE MONITORATA

«L’Italia è coinvolta nel monitoraggio attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi) – fa sapere la Protezione Civile a riguardo - il compito di Asi è tenere sotto controllo attraverso radar e telescopi il decadimento della stazione e per far questo ha coinvolto il proprio Centro di Geodesia Spaziale di Matera». La stazione cinese è stata lanciata in orbita il 30 settembre del 2011 dal centro di Jianquin, e sarebbe dovuta rientrare in maniera controllata, ma a partire dal marzo del 2016 qualcosa è andato storto, e di fatto, è divenuta autonoma e fuori controllo. «Il ritorno sulla Terra della Tiangong 1 – ha proseguito la Protezione Civile - è comunque monitorato da diversi sensori di osservazione nel suo percorso orbitale che registrano la posizione ed il tasso di decadimento». La situazione è molto complessa e solo nelle ultime fasi del rientro si capirà meglio dove Tiangong 1 andrà ad impattare.

