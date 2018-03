Fiat Uno Turbo da record/ 530 Cv con preparazione stradale: un mostro a quattro ruote

Fiat Uno Turbo da record: grazie alla preparazione di Gabucci Autotecnica, la mitica auto degli anni ’80 e ’90 tocca quota 530 cavalli, un vero e proprio mostro delle strade

La Fiat Uno Turbo

E’ quasi da record la preparazione stradale realizzata dai tecnici della Gabucci Autotecnica, per una Fiat Uno Turbo, la mitica auto dotata di turbocompressore che spopolava fra i giovani fra metà degli anni ’80 e metà degli anni ’90. I preparatori di Latina hanno deciso di mettere mano al motore della Uno, regalandole così 530 cavalli. Una potenza mostruosa se si pensa che le auto che corrono nel mondiale rally WRC, ne hanno attorno ai 400. Come dicevamo in apertura, la Fiat Uno è una macchina che evoca quasi le lacrime per i nostalgici di quegli anni, e chi l’ha avuta, raramente l’ha tenuta originale, come mamma l’ha fatta. Una Uno Turbo da 530 Cv stradale, che i tecnici di Gabucci Autotecnica hanno deciso di preparare dopo aver già “ritoccato” un’altra Uno, un mostro tutto arancione utilizzato per le gare di accelerazione da ben 720 cv.

ALTRI DETTAGLI TECNICI SULLEA PREPARAZIONE

Per quanto riguarda l’ultima versione, il motore di partenza è il Fiat monoalbero da 1500 cc, di dotazione sulle vecchie Lancia Prisma, a cui è stata montata la testata della Fiat Tipo 1600 (altra auto amatissima dai nostalgici). I pistoni stampati sono CPS con bielle in acciaio Saenz con bulloneria ARP. La cilindrata totale è di 1.601 centimetri cubici, con un alesaggio di 87 mm e una corsa di 67.4. Ci sono anche i freni della Punto GT, mentre l’albero motore è stato lasciato praticamente identico all’originale. Non è stato invece modificato l’assetto, che comunque, essendo di una Fiat Uno Turbo, è già interessante. Una Fiat Uno che si contrappone nettamente alla Panda Natural Power, che invece strizza l’occhio ai consumi, essendo in grado di percorrere migliaia di chilometri, alimentata solo da biometano.

