WhatsApp/ Chattare con gli amici e divertirsi: ecco quattro giochi da fare in gruppo

Quattro giochi divertenti per le chat di gruppo di WhatsApp

WhatsApp è l’app messaggistica più famosa e scaricata al mondo, ma tale applicazione diffusa sui telefoni Android quanto iOs, non viene utilizzata solamente per chattare e discutere. A volte è infatti sfruttata da un gruppo di amici per giocare. Ultimamente si sono infatti diffusi una serie di giochi molto interessanti, che assicurano un grande divertimento ai protagonisti di una chat di gruppo. Infatti, il segreto è il numero dei partecipanti: più la chat è numerosa, più il gioco si fa duro e divertente. Il primo giochino che vogliamo proporvi è Game of Names, il gioco dei nomi, che consiste nello scrivere un nome, e il seguente giocatore dovrà a sua volta scriverne uno con l’ultima lettera del precedente. C’è quindi il gioco “Verità o sfida”.

ALTRI DUE GIOCHI DIVERTENTI

In questo secondo gioco di gruppo, dovrete scegliere se opzionare per la verità, e in quel caso vi faranno una domanda a cui dovrete rispondere in maniera sincera (molto probabilmente, una domanda intima), oppure, selezionando sfida, parteciperete appunto ad una sfida e dovrete quindi testimoniare tramite foto o video di averla superata in maniera positiva. Passiamo quindi al terzo gioco, che si chiama Indovina l’oggetto. In questo caso un utente manda la foto di un oggetto, di modo che questo sia il meno riconoscibile possibile, e gli altri devono indovinarla: ovviamente il primo che lo scopre, vince. Infine, Costruisci un titolo. Questo ultimo gioco funziona così: il primo partecipante scrive il titolo che può essere di un film, libro, videogioco o programma televisivo; il secondo dovrà quindi a sua volta nominare un altro titolo, che inizi però con l’ultima parola del precedente e che termini con la prima o l’ultima parola. Questo è senza dubbio il gioco più complesso dei quattro.

