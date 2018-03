Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga dopo Cambridge Analytica

Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deletefacebook lanciato da Brian Acton.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate

Facebook continua ad essere travolta dallo scandalo, ora spunta anche una nuova notizia legata alla raccolta di dati su sms e telefonate tramite Android. Ad accorgersene sono stati direttamente i consumatori che hanno chiesto in toto l'archiviazione dei dati. Al centro di questo scandalo non dovrebbero essere coinvolti invece gli iPhone che rimarrebbero fuori dalla situazione in questione. Continuano le fortissime pressioni nei confronti di Facebook che quindi viene costretto a confessare di raccogliere dati su telefonate e Sms senza dare una spiegazione come spiega ilPost.it. L'utenza si è accorta dopo aver scaricato la copia personale di dati di avere all'interno di questa una specifica con tutte le telefonate effettuate compresi nomi, numeri e addirittura l'orario di inizio e di termine delle comunicazioni. Tutti sanno infatti che Messenger una volta installato si propone di essere anche il sistema predefinito per inviare e ricevere gli sms. In più c'è da aggiungere che senza Messenger non si può comunicare dallo smartphone su Facebook.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 marzo 2018

LA CAMPAGNA #DELETEFACEBOOK

È ormai notizia di diversi giorni fa quella della campagna #DeleteFacebook lanciata dal cofondatore di Whatsapp Brian Acton. Lo scandalo che aveva coinvolto Cambridge Analytica si espande a macchia d'olio e rende tutto molto complicato. Le accuse erano quelle di trafugare notizie e informazioni private per andare a influire sull'andamento politico delle elezioni. Uno scandalo che aveva poi coinvolto tutto il paese con personaggi noti che avevano deciso di cancellarsi da Facebook. Tra questi c'era Elon Musk pronto a cancellare le pagine di Tesla e SpaceX che contavano addirittura milioni e milioni di follower. Una situazione che ovviamente ha chiamato in causa Mark Zuckerberg che ha deciso di alzare le mani in una clamorosa ammissione di colpa e ha promesso di impegnarsi con la sua azienda per tutelare il più possibile la privacy dei suoi utenti e soprattutto per risollevare le sorti dell'azienda finita inevitabilmente in crisi.

