L'iPhone pieghevole/ La Apple studia come rivoluzionare il mondo degli smartphone: bisognerà attendere il 2020

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

L'iPhone pieghevole

Wamshi Mohan di Bank of America Merrill Lynch ha sottolineato come entro il 2020 l'iPhone lancerà uno smartphone in grado di sbaragliare il mercato e di stravolgerlo. Si tratta infatti del primo dispositivo mobile di nuova generazione pieghevole, in grado di trasformarsi con poche e semplicissime mosse in un iPad. Non ci sono al momento immagini o situazioni facili da spiegare anche se c'è da dire che la curiosità è diventata padrona già da ora sui social network. Nel suo report, come raccontato da Repubblica, Mohan ha sottolineato: "Le nostre analisi suggeriscono che Apple stia lavorando con dei fornitori su un dispositivo pieghevole, in grado potenzialmente di espandersi e trasformarsi in un tablet. Questo modello dovrebbe essere pronto nel 2020". Anche dall'altro battente Microsoft e Samsung lavorano per creare qualcosa di altrettanto innovativo anche se in questo caso non ci sono molte notizie che filtrano.

SI TORNA ALLA VERSIONE PIEGHEVOLE

Chi ha vissuto gli anni novanta non può non aver avuto in mano uno StarTAC, cellulare della Motorola che rivoluzionò il modo di vedere la telefonia. Leggero, performante e con lo sportellino che permetteva di rispondere aprendolo direttamente. Sono passati oltre venti anni da quel momento e quel modello di cellulare è ormai diventato un dinosauro. La iPhone che è sempre avanti in tutto però sta pensando all'ennesima e incredibile rivoluzione, lanciando sul mercato il primo smartphone pieghevole in grado di trasformarsi in un tablet. Una cosa del tutto diversa dallo StarTAC ma che come quello guarda avanti. L'analista Wamshi Mohan di Bank of America Merrill Lynch però è certo che a breve ci sarà questo lancio che potrebbe cambiare per sempre il modo di intendere uno smartphone, mandando in soffitta i dispositivi mobili per come li intendiamo oggi. Difficile però riuscire a immaginare cosa accadrà anche perché i tempi di lavorazione saranno piuttosto lunghi.

