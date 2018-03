Vodafone Happy/ Saranno restituiti i punti non usati, la polemica si spegne? Ecco come riaverli

Vodafone Happy, saranno restituiti i punti non usati: la polemica si spegne? Ecco come riaverli, ma pare che a poter usufruire di questo ''ripescaggio'' sarà solo una parte dei consumatori.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Vodafone Happy

Le polemiche degli utenti Vodafone non si fermano in merito ai sorrisi/punti andati persi per la promozione Vodafone Happy. Una situazione che ha fatto arrabbiare in molti, soprattutto perché questi sono stati restituiti e non a tutti ma solo ad alcuni clienti. Sui social network negli ultimi giorni si è parlato molto di questa situazione con il pubblico che si domandava come mai ci fosse questa fretta di chiudere il catalogo per aprire la nuova stagione, con chi suggeriva la possibilità di una deroga per cercare di avere il tempo di decidere. Il fatto di aver premiato solamente alcuni ha fatto arrabbiare ancora di più quei consumatori tenuti fuori, in maniera ingiustificata, da questa situazione. Cosa accadrà ora? Vedremo se Vodafone deciderà di accontentare tutti per evitare il rischio che diversi utenti decidano di migrare verso un altro operatore anche in vigore delle tantissime offerte che si sono succedute in queste settimane.

LA QUESTIONE DEI PUNTI PERSI

Si torna a parlare dell'offerta Vodafone Happy del gestore telefonico con la questione dei punti non utilizzati e pronti a diventare inutilizzabili. La Vodafone aveva rilanciato il programma a premi il 10 aprile del 2017 con la possibilità di accumulare a ogni ricarica punti, chiamati per l'occasione sorrisi, da poter essere riutilizzati poi successivamente convertendoli in premi da ritirare. Il termine ultimo per utilizzare i premi era fissato attorno il 28 marzo con molti che non avevano ancora avuto la possibilità di riscattarli e andavano quindi incontro all'inevitabile perdita di questi. Pare però che qualche fortunato cliente stia ricevendo un sms dove viene comunicato che i sorrisi non utilizzati saranno restituiti effettuando una ricarica nel mese di aprile e che saranno buoni anche per il nuovo catalogo di premi Happy che offre soluzioni diverse rispetto al precedente.

