APPLE EDUCATION, COSA ASPETTARCI DALL'EVENTO?/ Si pensa ai nuovi iPhone X “economici”

Apple Education, cosa aspettarci dall'evento? Questa sera, dalle ore 17:00, andrà in scena un evento in quel di una scuola superiore di Chicago, organizzato dalla nota casa di Cupertino

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 15.59 Davide Giancristofaro Alberti

Oggi l'evento Apple Education

Dalle ore 17:00 di questa sera si terrà un misterioso evento Apple, dal titolo Education, dedicato agli studenti e agli insegnanti. Si terrà in una scuola superiore di Chicago ed il contenuto di tale “show” e ancora ignoto. Nel frattempo, in rete, si moltiplicano i rumors circa la nuova generazione di iPhone X, che dovrebbe costare molto meno del suo predecessore. Il prezzo di lancio superiore ai 1000 euro, poi prontamente sceso, ha spaventato e non poco i vari consumatori, limitando le vendite dello stesso dispositivo mobile di casa Apple. Secondo l’analista e insider Amit Daryanani, è molto probabile che la nuova serie di X costerà al massimo 999 dollari. Il prezzo di quest’ultimo sarà però rivolto alla versione top di gamma, ovvero, quella Plus con display OLED da 6.1 pollici, il massimo che si possa offrire. Più economica invece la versione con display OLED da 5.8 pollici (899 dollari), mentre il modello “base” con display LCD da 6.1 dovrebbe essere messo in vendita ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700 dollari. Se tale indiscrezione venisse confermata, è molto probabile che il prezzo dell’attuale iPhone X slitti ancora ulteriormente in basso, riuscendo a toccare la quota probabile di 700/800 euro. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

L'EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA

Si terrà questa sera, a partire dalle ore 17:00 in Italia, il nuovo evento Apple Education. La location sarà una scuola superiore di Chicago, scelta appositamente perché lo “show” in questione sarà rivolto proprio a tutti gli studenti e agli insegnanti. L’annuncio di questa nuova giornata della casa di Cupertino, è arrivato soltanto pochi giorni fa, lasciando gli addetti ai lavori, e i fan della mela morsicata, decisamente sorpresi e nel contempo vogliosi di scoprire cosa vi sia in serbo. Difficile capire cosa verrà svelato alla la Lane Tech High School di Chicago, e per scoprirlo dovremo aspettare che l’evento sarà finito, visto che non vi sarà alcuna diretta streaming dello stesso, con il video che verrà pubblicato on demand su Apple Tv solamente al termine della giornata in questione.

IPAD LOW COST, PENCIL, MACBOOK PRO…

Come dal titolo stesso, Apple dedicherà ampio spazio all’educazione, ed è per questo che nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la multinazionale a stelle e strisce potesse mettere in commercio un iPad in versione low-cost, dal costo massimo di 259 dollari (circa 250 euro), rivolto proprio agli studenti e ai professori, da utilizzare quotidianamente nelle scuole. Novità sono possibili anche per quanto riguarda la Apple Pencil, la penna o matita della Apple, che viene utilizzata per scrivere, disegnare, commentare, annotare ecc ecc, sugli iPad Pro. Non è da escludere che si tratta di un semplice “aggiornamento” della stessa Pencil, e magari l’introduzione di nuovi strumenti didattici per gli insegnanti, come ad esempio delle novità su iBook Author. Infine, c’è chi non esclude la presentazione di un nuovo MacBook Air, il laptot di casa Apple, dotato di Display Retina, come invocato da tempo dai fan.

© Riproduzione Riservata.