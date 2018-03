Apple iPad 9.7/ 359 euro per il nuovo tablet economico che supporta la Pencil

Apple iPad 9.7, 359 euro per il nuovo tablet economico che supporta la Pencil. Il nuovo interessante prodotto dell’azienda californiana, che ha realizzato un nuovo pad per le scuole

Il nuovo iPad 9.7 - Youtube

E’ stato svelato un nuovo iPad in casa Apple. All’evento organizzato questa sera alle ore 17:00 in una scuola superiore di Chicago, l’azienda di Cupertino ha di fatto confermato le indiscrezioni delle scorse settimane, svelato al mondo intero l’ultimo nato della categoria pad. Si tratta dell’iPad 9.7, che vanta diverse caratteristiche interessanti. Prima di tutto, godrà di un display retina da 9.7 pollici (ecco il perché del nome), con risoluzione da 2.048 x 1.536 pixel. Esteticamente cambia davvero poco rispetto al modello 2017, mentre la grande novità è senza dubbio il supporto ad Apple Pencil. Fino ad ora la matita californiana era utilizzabile solo sui modelli Pro, ma con il nuovissimo 9.7 supporterà il gioiello di casa Apple. La penna, che costa 99 euro e che è vendibile separatamente, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per il nuovo iPad, visto che ne amplia enormemente le potenzialità.

IL SUPPORTO ALLA PENCIL E IL PREZZO

Il nuovo tablet è infatti pensato in particolare per gli studenti e per i loro insegnanti, e di conseguenza il connubio con la pencil rappresenta uno strumento perfetto per prendere appunti, disegnare grafici, realizzare disegni e quanto si voglia fare in ambito scolastico. Interessante anche la batteria, che Apple promette che avrà un’autonomia di al massimo 10 ore, che ovviamente, andranno poi testate in concreto. Ma il fiore all’occhiello del nuovo prodotto Apple è senza dubbio il prezzo, visto che la nuovissima gamma di tablet costerà 359 euro, per il modello da 32 GB di hard disk con la connessione Wi-Fi. Il top di gamma, quello in versione mobile, costerà invece 489 euro. Una cifra tendente al ribasso visto che l’attuale generazione di pad Apple partiva da un prezzo di 409 euro.

