GOOGLE HOME/ Le novità dell'assistente intelligente: dai social alle previsioni meteo

Google Home: l'assistente intelligente di Big G da oggi è in vendita anche in Italia. Ecco le novità principali e in quali attività quotidiane potrà esserci d'aiuto.

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 13.26 Dario D'Angelo

Google Home

Con Google Home si può dire che il futuro sia arrivato anche in Italia. Ricordate i film di fantascienza, quelli in cui bastava un comando vocale per impartire un ordine al robot di turno per vederlo esaudito? Bene, non siamo forse proprio a quei livelli, non abbiamo ancora un androide pronto a soddisfare ogni nostra richiesta in stile Uomo Bicentenario, ma di certo Google Home, l'assistente intelligente di Big G in vendita da oggi, martedì 27 marzo, anche in Italia è destinato a rivoluzionare questa fetta di mercato inesplorata. Di lui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa, ricordandovi anche il prezzo: 149 euro per Google Home e 59 per Home Mini. Ma ciò che piace e fa ben sperare è il fatto che Google Home è aperto a nuovi aggiornamenti. Un esempio? L'ultimo upgrade ha previsto l'inserimento di un'applicazione che ogni mattina ci informerà delle previsioni meteo. Ma non è finita qui, anzi...

IL LATO SOCIAL DI GOOGLE HOME

Per essere definito un assistente intelligente al passo coi tempi, però, Google Home non poteva certamente ignorare anche l'aspetto dei social, ormai sempre più presenti e influenti nelle nostre vite. Ecco perché non sorprende l'integrazione introdotta nell'ultimo aggiornamento di Google Assistant che consentirà anche agli utentiti italiani che a partire da oggi si doteranno di Google Home e Home Mini di pubblicare i propri scatti su Instagram attraverso un semplice comando vocale, e di interagire su Twitter e Pinterest. Un'altra dotazione che potrebbe attirare soprattutto le signore, ma in generale tutti gli appassionati della cucina, è quella che prevede la possibilità di valutare l'apporto calorico di ogni pietanza ma soprattutto di avere un assistente che compila su nostro comando la lista della spesa trasferendola direttamente sullo smartphone. Mica male no?

© Riproduzione Riservata.