Facebook, nuovi strumenti sulla privacy dati/ Il social di Zuckerberg diventa più trasparente

Facebook, nuovi strumenti sulla privacy dati: il social di Zuckerberg diventa più trasparente. Da oggi il social network diventa più trasparente per quanto riguarda la gestione dei dati

Zuckerberg, numero uno di Facebook - LaPresse

Il social network di Mark Zuckerber, Facebook, il più utilizzato al mondo, diventa più trasparente. Vista l’enorme polemica scoppiata negli scorsi giorni dopo lo scandalo Cambridge Analytica, sono stati introdotti degli strumenti che renderanno appunto lo stesso BigF, decisamente meno misterioso e più “onesto”. Le novità verranno inserite in un unico menù che si chiama Privacy Shortcut, e prevedranno la possibilità di cancellare definitivamente vecchi post pubblicati in precedenza sul social e rendere più agevole il download della propria storia. «Nelle prossime settimane – ha spiegato la stessa società americana - avremo altro da condividere». Le nuove regole sulla privacy saranno quindi rinchiuse in una sola pagina, a differenza di quanto accaduto fino ad ora, quando erano distribuite su ben 20 schermate differente. In tale modo Facebook diventerà senza dubbio più user friendly e semplice da usare.

IL NUOVO STRUMENTO ACCESS YOUR INFORMATION

Attenzione anche al nuovo strumento 'Access your information', che come spiega Facebook, si tratterà di «un modo sicuro per accedere e gestire le informazioni, come post, reazioni, commenti e ricerche che non si desidera più avere su Facebook». Per quanto riguarda il download dei dati, invece, il tutto sarà più selettivo, visto che potrà riguardare solamente le nostre foto, i nostri post o eventualmente i nostri like. Le novità verranno introdotte da oggi e a macchia d’olio si diffonderanno in tutto il mondo, Italia compresa, nel giro di poche settimane. Una reazione immediata quindi quella di Facebook, come ha spiegato uno dei dirigenti Erin Egan, intervenuta proprio sull’argomento: «I fatti recenti hanno dimostrato quanto lavoro dobbiamo fare per rafforzare le nostre policy, nelle prossime settimane aggiorneremo i termini di servizio e le nostre politiche sui dati per meglio precisare quali vengono raccolti e come li usiamo».

