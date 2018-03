Huawei Mate Rs Porsche Design/ 512 Gb, doppio lettore di impronte digitali e 1695 euro

Huawei Mate Rs Porsche Design: caratteristiche al top di gamma per il nuovo gioiello della multinazionale cinese, che prevede il doppio lettore di impronte digitali e altre chicche…

Il nuovo Huawei Mate Rs Porsche Design

Nella giornata di ieri, oltre al nuovo Huawei P20, è stato presentato anche un altro modello di smartphone della nota multinazionale cinese, ovvero, il Huawei Mate Rs Porsche Design. Come già accaduto in passato con il Mate 10, torna la collaborazione con la nota azienda automobilistica, e il risultato è a dir poco sensazionale. Il nuovo dispositivo mobile promette infatti prestazioni ad altissimo livello, a cominciare dallo storage da 512 Gb, una capienza praticamente infinita. Inoltre, primo smartphone nella storia, il nuovo Mate Rs sarà dotato di doppio lettore di impronte digitali: uno si trova nella zona posteriore, mentre l’altro si trova sotto il display. Una soluzione quest’ultima che molti costruttori avevano accantonato, ma che Hauwei è quindi riuscita ad implementare in maniera più che positiva. Si tratterà di un dispositivo ovviamente all display, con uno schermo da 6 pollici, con pannello OLED e risoluzione 2K.

ASPETTO ESTETICO, FOTOCAMERA E PREZZO

Molto curato anche l’aspetto estetico, il design, che ricorda obbligatoriamente il capolavoro a cui si ispira, ovvero, la mitica Porsche 911, e sarà disponibile nel colore nero lucido. Grande attenzione anche alla fotocamera, uno dei punti di forza del P20: anche in questo caso ne avremo tre, rispettivamente da 40, 20 e 8 MPixel, per delle foto che sfiorano o addirittura eguagliano, quelle realizzate da una fotocamere professionale. Altra caratteristica top, è la ricarica wireless rapida, introdotta per la prima volta sul mercato, ed inoltre, il dispositivo mobile sarà resistente ad acqua e polvere. Ovviamente il prezzo non sarà accessibile a tutti, visto che per acquistare questo vero e proprio gioiello dovremo sborsare la bellezza di 1695 euro. Lo Huawei Mate Rs Porsche Design sarà disponibile dal prossimo mese di aprile.

© Riproduzione Riservata.