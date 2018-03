WhatsApp/ Tre novità in arrivo per l’ultima versione: gif, note vocali e catene

Tre novità in arrivo con l'aggiornamento di WhatsApp

L’app messaggistica più famosa al mondo, WhatsApp, è pronta ad aggiornarsi. A brevissimo, infatti, verrà rilasciata la versione 2.18.93, che permetterà alla stessa app di sfruttare tre importanti novità. Partiamo dall’argomento più fastidioso, ovvero, quello riguardante le tristemente note catene di Sant’Antonio. Per chi non sapesse di cosa si tratta, sono messaggi (di solito dei veri e propri poemi), che vengono spediti a vari utenti, con l’obiettivo che questi a loro volta li spediscano ad altri amici, per diffonderli a macchia d’olio. Come già annunciato settimane fa, WhatsApp, con l’ultima versione, sarà ora in grado di riconoscere questi messaggi sospetti, per poi eliminarli nel giro di poco tempo, prima comunque che gli stessi vengano scambiati in maniera importante. Attenzione anche ad un’altra new entry meritevole, quella che riguarda le note vocali.

LE NOTE VOCALI E LE GIF

Da ora in avanti, quando manderemo un messaggio vocale ad un numero sulla nostra rubrica, potremo riascoltare lo stesso prima che venga inviato. Una funzione che è già presente sugli iPhone e sugli iPad e che a breve sarà quindi messa a disposizione anche degli smartphone con sistema operativo Android. Infine, attenzione alle gif. Le famose fotografie animate, che sembrano non passare mai di moda nonostante siano in circolazione ormai da diversi anni, godranno ora di un sistema di ricerca per categoria, e non più casuale. Si potranno infatti trovare attraverso l’utilizzo di specifiche parole chiave, nonché scegliendo le più popolari in quel preciso momento. Inoltre, sarà possibile salvare le gif preferite, per poi utilizzarle quando necessario. Insomma, tre novità che di certo non ci cambieranno la vita, ma che implementeranno ulteriormente quest’amatissima app per scambiarci i messaggi.

