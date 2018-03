Agcom diffida Vodafone / "Scorretto far pagare lo smartphone come modem", tethering non è un servizio a parte

Agcom diffida Vodafone, viene considerato scorretto far pagare l'utilizzo dello smartphone come modem. Il tethering infatti non si può considerare come un servizio a parte.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Agcom ha diffidato la Vodafone perché ha considerato scorretto far pagare il tethering come servizio a parte. La diffida è stata pubblicata perché l'operatore telefonico era rimasto l'unico a farla pagare. Si tratta di una violazione considerata inaccettabile ai sensi del regolamento europeo 2015 sulla neutralità della rete quando si parla di libertà dell'utente. Al momento è materia di consultazione pubblica la libertà di scegliere un dispositivo preferito per poi navigare. Nella delibera di Agcom possiamo leggere: "Nell'ambito delle proprie competenze questa Autorità ha avviato una seria attività di monitoraggio delle pratiche commerciali e degli accordi tra fornitori di servizi di accesso a internet e utenti al fine di verificare se le condizioni tecnico-economico siano in linea con il disposto del Regolamento (Ue) n.2015/2120 in tema di neutralità della rete". Vedremo se arriverà la risposta direttamente da Vodafone.

CHE COS'È IL TETHERING?

Siamo ormai in un momento storico in cui davvero niente è impossibile se parliamo di tecnologia. Gli smartphone da anni infatti si possono utilizzare come mezzo per andare su internet, tramite il tethering. Oggi si può tranquillamente trattare il nostro dispositivo mobile come se fosse un modem, abilitarlo al tethering e navigare ad alta velocità con il nostro computer. Ovviamente il limite è dettato dai Giga a disposizione nel nostro piano tariffario che quasi mai sono illimitati. Sicuramente è questo un modo molto interessante di utilizzare il traffico che ci viene messo a disposizione, soprattutto in casi di emergenza quando la linea adsl ci tradisce e ci crea dei problemi imprevedibili. Un'opzione che si può utilizzare tranquillamente andando ad attivare il tethering nelle impostazioni e senza nessun costo aggiunto perché tramite il wifi si va ad utilizzare su un altro dispositivo i giga contenuti nel nostro pacchetto.

