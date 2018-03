Google Home / L'assistente per la casa conquista anche l'Italia: presto il Cloud Text-to-Speech

Google Home, l'assistente per la casa conquista anche l'Italia. Presto altre innovazioni con l'arrivo del Cloud Text-to-Speech e tanti altri servizi per gli utenti del nostro paese.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Tra le novità che presto verranno lanciate sull'appena uscito Google Home c'è il Cloud Text-to-Speech un sistema che permette di avere una conversazione con un linguaggio naturale. Una innovazione che davvero ci avvicina a quello che gli appassionati di Apple già conoscono grazie a Siri e che permette di scegliere agli utenti addirittura tra 32 voci in 12 lingue differenti che potrebbero essere anche aumentate con i giusti aggiornamenti. Non si tratta semplicemente di un sintetizzatore vocale, ma di un servizio che pronuncia anche testi complessi in maniera corretta e precisa oltre a date, orari e indirizzi geografici. Sicuramente ogni passo in avanti sarà reso tale da essere integrabile anche nei dispositivi già acquistati con un semplice e gratuito download. Per questo comprare oggi Google Home o farlo tra un paio di settimane o mesi potrebbe cambiare poco o niente. Ovviamente come per tutti i dispositivi elettronici c'è la possibilità che nel tempo vengano forniti modelli nuovi e con delle innovazioni ancora maggiori.

Google Home ha letteralmente invaso l'Italia e non si fa che parlare di questo nuovo assistente per la casa che negli Stati Uniti è uscito più di un anno fa e ha raccolto solo consensi. Tra le recensioni viene fatta notare la potenza sonora anche della versione Mini Google Home che regala un'esperienza davvero interessante. Inoltre l'assistente recepisce gli ordini anche in situazioni in cui ci sono altri rumori a rendere magari meno nitida la nostra voce. Inoltre piace per il prezzo vantaggioso che va dai 149 euro del Google Home ai 59 della versione Mini. C'è poi una grande versatilità dal punto di vista della compatibilità con altri servizi legati magari a prodotti domotici già preesistenti. L'unico neo rimane il fatto che Google Home è uscito da poco in Italia e ancora si sta lavorando per rendere disponibili tutti i servizi che il pubblico ha scovato online andando a leggere quello che succede dall'altra parte dell'Oceano.

