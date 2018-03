Huawei P20 e P20 Pro/ Le offerte degli operatori mobili: come acquistare a rate il nuovo smartphone cinese

Le offerte mobile per acquistare il nuovo Huawei P20

Lo scorso 27 marzo è stato ufficialmente svelato l’ultimo arrivo di casa Huawei, ovvero, il P20, nelle due versioni classiche e Pro. Uno smartphone che ha decisamente convinto gli addetti ai lavori, sia per il suo aspetto estetico, quanto e soprattutto per le sue potenzialità, a cominciare dalla tripla fotocamere da 40 Mp. Oggi vi vogliamo consigliare come acquistare il dispositivo mobile in oggetto, pagandolo a rate tramite le offerte dei principali operatori mobili. Partiamo da TIM. Se sei un cliente da almeno un anno, il P20 sarà acquistabile pagando una rata da 10 euro al mese per trenta mesi, incluso 1 Gb di traffico. Sale a 20 euro la rata, se invece voleste acquistare la versione Pro. Inoltre, TIM ha confezionato anche la combo P20 più P20 Lite (la versione entry level), in cambio di una rata da 15 euro al mese, sempre per 30 mesi, offerta quest’ultima rivolta a clienti Tim da almeno un anno, con offerta dati attiva.

LE OFFERTE VODAFONE, WIND E TRE

Per quanto riguarda Vodafone, invece, c’è l’offerta “Full Pack”, che prevede un anticipo di 99,99 euro, 30 rate da 24.99, e compresi 1000 minuti di chiamate e 9 Gb di traffico. Per la versione Pro cambia solo l’importo delle rate, che salgono a 29.99 euro. Con Wind c’è invece la formula Telefono Incluso: lo smartphone cinese sarà acquistabile versando un anticipo di 99,90 euro, pagando poi 30 rate da 10 euro (diventano 15 per la versione Pro). Presenti nell’offerta anche 10 Gb di traffico internet al mese. Infine, per quanto riguarda l’operatore mobile 3 Italia, tre le proposte effettuate: a seconda del piano tariffario scelto, bisognerà versare un anticipo di 149, 119 e 69 euro, con un canone mensile da 7, 10 e 19 euro, più una rata per il telefono che è sempre pari a 15 euro. Queste offerte riguardano il P20 Pro, mentre per la versione classica, i numeri non cambiano a differenza della rata per il telefono che scende a 10 euro.

