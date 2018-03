No Man's Sky Next per Xbox One/ L’edizione definitiva con tutti gli aggiornamenti e contenuti inediti

No Man's Sky Next per Xbox One: annunciata l’edizione definitiva con tutti gli aggiornamenti e contenuti inediti. Il gioco di Hello Games si rilancia con una versione potenziata

E’ stata annunciata in queste ore l’edizione definitiva di No Man’s Sky. Si chiamerà Next, e sarà disponibile per Xbox One. Si tratterà di una versione definitiva visto che, come annunciato dai ragazzi di Hello Games, al suo interno saranno previsti tutti gli aggiornamenti, quindi Foundation, Pathfinder, Atlas Rises, nonché altri interessanti contenuti inediti. Non è stata ancora diramata la data d’uscita ufficiale, ma si sa che il gioco uscirà entro l’anno 2018, molto probabilmente durante il prossimo autunno, giusto in tempo per le festività natalizie. Il gioco è stato messo in commercio due anni orsono, nel 2016, ed è stato sempre al centro delle critiche, sia positive, quanto negative, dividendo di fatto i consumatori in due netti gruppi: da una parte, chi si è letteralmente innamorato del videogame di esplorazione spaziale, dall’altra, chi non è mai riuscito a digerirlo.

LE PAROLE DI SEAN MURRAY

Sean Murray, il fondatore di Hello Games, la casa di sviluppo del gioco in uscita a fine anno, ha parlato in maniera entusiasta della sua ultima creatura: «No Man’s Sky Next rappresenta un grande passo avanti per Hello Games e per la community di No Man’s Sky. Ogni aggiornamento rilasciato per No Man’s Sky è riuscito a ottenere un successo ancora più grande dei precedenti. Con Atlas Rises il nostro team si è letteralmente superato. Il viaggio di No Man’s Sky è molto lontano dal concludersi, è così straordinario avere la possibilità di lavorare a un progetto destinato a sorprendere molti videogiocatori». Fra i contenuti inediti inseriti nella versione One, ve ne sarà anche uno denominato Next, che sarà gratuito per i possessori della versione PS4 e PC. Il gioco sarà inoltre dotato di supporto al 4K e l’HDR, per un’esperienza visiva davvero di primissimo livello: non ci resta quindi che attendere l’uscita di questo No Man’s Sky Next.

