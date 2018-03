One Plus 6 avrà il notch/ La prima immagine ufficiale lo conferma

One Plus 6 avrà il notch: la prima immagine ufficiale lo conferma. Anche il nuovo dispositivo mobile dell’azienda cinese, avrà la famosa tacca diffusa dall’iPhone X

Il notch del nuovo One Plus 6

Un altro smartphone di ultima generazione avrà il notch. La tanto amata/odiata “tacca” superiore, introdotta per la prima volta dalla Apple con il suo iPhone X, è stata utilizzata da altre aziende di elettronica, fra cui appunto i cinesi di One Plus. Nelle scorse ore il sito The Verge ha infatti mostrato la prima immagine ufficiale del 6, che conferma appunto la presenza del notch di cui sopra. Al suo interno troveremo ben quattro sensori, leggasi la fotocamera frontale, lo speaker auricolare, il sensore di luce ambientale, e il LED di notifica. Già nel recente passato si era ventilata la possibilità che il nuovo One Plus 6 avesse appunto il notch, ed ora è quindi giunta la conferma per la gioia o la tristezza dei fan. Come dicevamo sopra, sono molti coloro che hanno apprezzato la famosa tacchetta, ma nel contempo sono tantissimi quelli che storcono il naso di fronte al suo utilizzo, divenuto forse troppo frequente.

IL RICONOSCIMENTO FACCIALE AVANZATO

Rispetto ad iPhone X il notch è più piccolo, visto che contiene meno sensori, e il co-fondatore dell’azienda cinese, Carl Pei, ha affermato sempre a The Verge che deve essere considerato un’estensione dello schermo, un’affermazione un po’ discutibile. One Plus ha inoltre spiegato di aver testato le 1000 migliori applicazioni, per cercare di capire se la “tacca” creasse dei problemi o dei conflitti, non riscontrando problemi rilevanti. A questo punto non ci resta quindi che attendere ulteriori immagini ufficiali del nuovo dispositivo mobile, di cui si conoscono le specifiche tecniche, ma non la data di uscita, che dovrebbe comunque avvenire entro la fine di questo anno. Tra le altre caratteristiche del One Plus 6, anche il riconoscimento facciale (altra feature sdoganata dall’iPhone X), che sarà decisamente più avanzato rispetto alla concorrenza.

© Riproduzione Riservata.