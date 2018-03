Telegram down/ Offline in Italia e in molte altre parti del mondo la nota app messaggistica

Telegram è inaccessibile. Una delle principali applicazioni di messaggistica, molto diffusa anche in Italia, è down nel nostro paese ma anche in altre parti del mondo. Segnalazioni sono arrivate all’azienda dal Vecchio Continente, nonché dal Medio Oriente e da molti paesi appartenente all’ex blocco dell’Unione Sovietica. Il down si è verificato circa un’ora fa, attorno alle ore 10:30 di questa mattina. L’applicazione ha già comunicato ai propri utenti di essere al corrente del problema, e attraverso il profilo ufficiale Twitter ha scritto: «Stiamo cercando di capire il problema e speriamo di tornare online da voi presto». Ucraina, Russia, Bielorussia, Germania e Italia sono le nazioni più colpite, ma anche in Pakistan si riscontrano diversi problemi per l’app molto apprezzata dai suoi “clienti”.

TELEGRAM VS WHATSAPP

Telegram è stata fondata cinque anni fa, nel lontano 2013, da parte di Pavel Durov, imprenditore russo classe 1984, e giusto pochi giorni fa, nel 2013, ha raggiunto i 200 milioni di utenti attivi al mese. I numeri sono ancora lontanissimi da WhatsApp, che è l’app più usata in Italia, ma sono comunque decisamente significativi, anche perché gli utenti Telegram considerano l’app russa migliore di quella a stelle e strisce. Spesso e volentieri è stato infatti WhatsApp a rincorrere il suo “figlio”, come ad esempio quando decise di introdurre la cifratura end-to-end, il sistema di crittografia che permette ad un messaggio di non essere intercettato, e di essere letto solo dal destinatario. Tale feature era già presente proprio su Telegram.

