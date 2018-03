WhatsApp, nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio

WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. In rete circola un messaggio truffa che punta a danneggiare il vostro dispositivo mobile

WhatsApp, app di messaggistica

Nuova truffa circolante in queste ore su WhatsApp. L’app di messaggistica più famosa al mondo, e spesso e volentieri utilizzata dai truffatori per rubare dati sensibili agli utenti, in maniera subdola, ed è questo l’obiettivo dell’ultima frode creata ad hoc. Circola in rete un messaggio il cui testo recita: «WHATSAPP, NOTIFICA VINCENTE: COMPLIMENTI. Gentile vincitore della lotteria Whatsapp…». All’interno di tale messaggio troverete inoltre un link che vi invita a riscuotere la vincita ma che in realtà, se cliccato, rende i dati sensibili del vostro cellulare alla porta di malintenzionati. La truffa circola come catena di Sant’Antonio, una vera piaga per il web e soprattutto per WhatsApp. Proprio a riguardo, negli scorsi giorni, è stato annunciata un'update che permetterà di eliminare tali fastidiosi messaggi, ma fino a quel giorno, saremo costretti a sorbirceli.

MALWARE E RANSOMWARE

Il messaggio della truffa è stato diffuso in queste ore dalla pagina Facebook della Polizia Postale, che ha appunto avvisato gli utenti, mettendoli in guardia sui vari pericoli a cui andrebbero incontro in caso di click. Azionando il link, un virus, o meglio, un fastidioso malware, verrà inserito nel vostro telefonino con l’obiettivo di danneggiare lo smartphone e rubare dati importanti come le password, i dati dei conti, delle carte di credito e via discorrendo. Non è da escludere che si tratti di un ransomware, che forse è ancora peggiore del cugino di cui sopra, visto che andrebbe a bloccare definitivamente il vostro smartphone, sbloccabile solo tramite la richiesta di un riscatto. Quindi ricordatevi: se vi arriva il messaggio della vincita di una lotteria, non cliccate assolutamente!

