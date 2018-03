Apple iOS 11.3, aggiornamento disponibile/ Controllo della batteria, nuovi Animoji e molto altro

Disponibile l'aggiornamento ad iOS 11.3

E’ disponibile da qualche ore a questa parte l’iOS 11.3, l’ultimo aggiornamento per il sistema operativo Apple su smartphone e tablet. Lo si era già intravisto in occasione della presentazione ufficiale dell’iPad 9.7 per le scuole, ma ora è realtà. L’ultima versione dell’iOS non fa strappare i capelli dalla gioia, ma promette comunque alcune interessanti novità: andiamo a scoprirle insieme. Partiamo dalla feature introdotta più interessante, ovvero, quella per controllare la batteria dell’iPhone e le sue prestazioni. Bisognerà andare in Impostazioni, quindi Batteria, e scoprire come gestire al meglio la “stamina” del proprio dispositivo mobile. Una funzione che però non sarà disponibile per tutti, ma solo per i possessori dal modello i’Phone 6 in avanti. Altra novità “carina”, riguarda l’introduzione di nuovi animoji, ovvero, la “trasformazione” del proprio volto in animaletti carini.

NUOVI ANIMOJI, PRIVACY E REALTA’ AUMENTATA

Apple introduce a riguardo l’orso, il leone, il teschio e il drago: le faccine animate mimano il nostro labiale e si possono scambiare via messaggi, ma anche in questo caso, solo per i modelli più recenti di iPhone. Novità anche per quanto riguarda la privacy, argomento divenuto davvero sensibile negli ultimi giorni, dopo che è scoppiato lo scandalo Facebook e Cambridge Analytica. iOS 11.3 fornirà nuove informazioni sui dati e la privacy dei vari utenti, in maniera da far comprendere loro nella maniera più trasparente possibile, come verranno utilizzati i vari dati personali. Ogni qualvolta che Apple richiederà l’accesso a dati personali, verrà visualizzata una nuova icona specifica, di modo che il consumatore venga avvisato di volta in volta. Infine le novità per la realtà aumentata, le app ARKit, che potranno da ora in avanti essere utilizzate anche su superfici verticali e non più solo su quelle orizzontai. Inoltre, si potrà mappare anche superfici più sconnesse, con forme irregolari e tonde.

