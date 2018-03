Thun, cosa vende?/ Vodafone Happy Friday offre degli sconti presso i negozi della catena

Thun, cosa vende? Vodafone Happy Friday offre degli sconti presso i neozi della catena. Grande curiosità attorno al negozio che non tutti conoscevano e possibilità di risparmio interessante.

30 marzo 2018

Thun, cosa vende?

Vodafone Happy Friday torna e stavolta propone degli sconti per i negozi Thun, che trattano oggettistica e articoli da regalo. Nella giornata di oggi, venerdì 30 marzo 2018, infatti potremo usufruire di due buoni sconto per le ceramiche a marchio Thun oppure per il Monterosa sullo skipass valido per un giorno. per la maggior parte dei clienti Vodafone iscritti al piano dei premi infatti sarà possibile ricevere gratuitamente un buono sconto di 10 euro che sarà disponibile su una spesa di almeno 30 euro in tutti i negozi della catena Thun. Alcuni invece potrebbero avere lo sconto del 20% sullo skipass nel circuito specifico Monterosa Ski. Chi non è ancora iscritto al programma Vodafone Happy Friday sarà possibile effettuare anche l'approvazione del piano direttamente oggi, in grado di poter usufruire degli sconti preposti per la giornata.

LA CATENA THUN

La Thun è un'azienda che è stata fondata nel 1950 a Bolzano, precisamente a Castel Sant'Antonio, dalla contessa Lene e dal conte Otmar Thun. Questa si occupa di articolo da decoro per interni e anche oggettistica da regalo. Sicuramente il catalogo offre più situazioni consone e amate dal pubblico femminile, nonostante questo sono tantissimi gli oggetti in vendita per tutti i gusti e sono presenti punti vendita in tutta Italia, oltre che un validissimo e solido negozio di e-commerce che permette di ricevere in tutta Italia tutti i vari oggetti in vendita con promozioni ovviamente anche sulle spedizioni. Tra i tanti settori uno sviluppato e molto interessante è quello legato al mondo dei bambini. Si parte infatti da completini fino a piccoli giochi e altra oggettistica. Attenzione anche al mondo del caffè e della colazione che viene considerato con grandissima attenzione.

