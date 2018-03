WhatsApp vs Chatwatch/ Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato

WhatsApp vs Chatwatch: arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato. Una nuova applicazione per “stalkerizzare” i propri contatti

Chatwatch, nuova app spiona

Lo stalker nel puro senso del termine è un reato punibile con la reclusione, ma diciamo la verità, quanti di noi hanno “spiato” o comunque cercato di capire in qualche modo, le abitudini del proprio partner, amico o famigliare, con il proprio smartphone? In poche parole: quanti non hanno mai provato a spiare l'app WhatsApp di una persona cara? Da oggi, per farlo, vi basterà installare Chatwatch. Si tratta di un’applicazione disponibile solamente per iOS, quindi per gli iPhone o gli iPad, che permette appunto di scoprire le abitudini di un vostro contatto sulla nota chat di cui sopra. In poche parole, Chatwatch traccerà una sorta di profilo della persona che volete “spiare”, analizzando i dati riguardanti gli ultimi accessi, il periodo di tempo in cui sta online, l’ultima volta che si collega durante il giorno, e così via.

COME FUNZIONA?

Incrociando una serie di dati, questa nuova app per certi versi inquietante, sarà in grado di dirvi anche se il vostro amico avrà chattato con una determinata persona nell’ultimo periodo, ma anche fornire una stima degli orari in cui il malcapitato va a letto tutti i giorni. L’applicazione è stata scovata da Lifehacker, un sito specializzato nel mondo web, che riporta i risultati di un test effettuato dallo sviluppato di Chatwatch, Robert Heaton, riuscito appunto a scovare una marea di “segreti” tramite l’utilizzo di WhatsApp. Attenzione però, l’app in questione non è gratuita, visto che Chatwatch, il cui motto è “Fidati ma verifica”, si fa pagare per raccogliere le informazioni e controllare la persona che noi indichiamo. Il modo per scamparla dagli stalker comunque è semplice: basta disattivare l’ultimo accesso andando in account, privacy, e quindi ultimo accesso.

