“Facebook può uccidere ma è il prezzo da pagare”/ Il documento segreto di Bosworth il collega di Zuckerberg

“Facebook può uccidere ma è il prezzo da pagare”. Il documento segreto di Bosworth, il collega di Mark Zuckerberg, portato alla luce in queste ore dal sito web Buzzfeed

Mark Zuckerberg, numero uno di Facebook - LaPresse

In queste ultime ore è emerso un post inquietante scritto dal manager di Facebook, Andrew Bosworth. Boz, così come è soprannominato, esternava ai colleghi il proprio pensiero, con un post intitolato The Ugly. Il contenuto è il seguente: «Noi abbiamo il potere di connettere le persone e questo può essere una cosa positiva, se si usa il social in maniera positiva. Grazie a noi la gente può trovare anche l'amore. Oppure, possiamo salvare qualcuno che sta pensando di suicidarsi. Può anche essere che il social venga utilizzato in maniera negativa e, questo, può trasformarlo in una cosa negativa. Qualcuno, ad esempio, può essere vittima di bullismo, oppure qualcun altro potrebbe morire durante un attacco terroristico organizzato con i nostri strumenti». Quindi il post si chiudeva così: «Noi crediamo a tal punto nella necessità di connettere individui che, de facto, qualsiasi cosa ci permette di farlo è di per se positiva».

“SOLO UN POST PROVOCATORIO”

Tale scritto arrivava il 18 giugno del 2016, esattamente due giorni dopo l’assassino di Antonio Perkins, 28 anni, in diretta su Facebook. Il pensiero di Bosworth può essere sintetizzato in maniera estrema con tali parole: «Facebook deve crescere, indipendentemente da qualsiasi cosa accada sul social network». A portare alla luce questo documento, è stato Buzzfeed, noto sito web d’informazione, in un momento di crisi senza precedenti per la creatura di Mark Zuckenberg. Il fondatore del noto social ha “giustificato” Boz dicendo che trattasi di «un leader talentuoso, ma provocatorio». Lo stesso Bosworth ha voluto fare un passo indietro, affermando «volevo solamente lanciare una provocazione». Il manager di Facebook ha inoltre sottolineato che grazie alla discussione scatenata da quel post, l’azienda ha rimodellato i suoi strumenti.

© Riproduzione Riservata.