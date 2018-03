Galaxy S8 Gratis?/ Ecco come avere lo smartphone Samsung senza spendere neanche un euro

Galaxy S8 Gratis? Ecco come avere lo smartphone Samsung senza spendere neanche un euro. Un’iniziativa della multinazionale coreana permette di avere l’S8 a titolo gratuito

Come avere gratis il Galaxy S8

Pochi giorni fa è stato messo in commercio il Galaxy S9, l’ultimo nato della fortunata serie di smartphone firmata Samsung. Le prestazioni del recente dispositivo mobile sono decisamente meritevoli, in particolare la fotocamera, ma anche il suo predecessore, l’S8, sta ancora dicendo la sua. Quest’ultimo modello è stato fra i più fortunati a livello di vendite, ed ancora oggi è molto ambito, ecco perché vogliamo svelarvi un modo per averlo a titolo completamente gratuito. Per assicurarvi l’S8 senza spendere alcun euro, potrete sfruttare la promozione in corso in alcune grosse catene di elettrodomestici italiane, come ad esempio MediaWorld, Euronics e Unieuro. In poche parole, acquistando il Family Hub della Samsung, un frigorifero tecnologicamente avanzato, dotato di schermo con sistema operativo Android, avrete in regalo proprio lo smartphone di casa Samsung.

LA VECCHIA INIZIATIVA CON L’S9

Sia chiaro, la spesa non sarà indifferente, visto che il super frigo di cui sopra costa ben 3999 euro, quanto un’automobile usata, ma in compenso potrete sfruttare gratuitamente un telefono che ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 4/500 euro, non male. Quello che dovrete fare, una volta acquistato il Family Hub, sarà trasmettere i vari dati all’area members di Samsung, ed entro un mese e mezzo vi spediranno a casa il dispositivo mobile senza sborsare un euro. La multinazionale coreana non è nuova a promozioni di questo tipo, visto che già poche settimane fa aveva dato vita ad un'offerta che permetteva di avere gratis l’S8, acquistando il suo erede, il recentissimo S9. Tra l’altro, proprio l’ultimo nato di casa Samsung, sta subendo un abbassamento di prezzo esagerato in questi giorni, arrivando a costare anche 2/300 euro rispetto al costo iniziale.

