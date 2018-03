GTA 6/ Prime indiscrezioni sul videogioco: si torna a Vice City con protagonista una donna?

Gta 6, prime indiscrezioni sul videogioco: si torna a Vice City con il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games che dovrebbe uscire attorno al 2022 sulle console.

06 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Gta 6

Arrivano le prime indiscrezioni sull'attesissimo nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, Grand Theft Auto. Le novità ci parlano di un ritorno a Vice City dove avevamo visto già diversi capitoli e la grande sorpresa potrebbe essere quella di un protagonista tutto al femminile. I fan della serie però dovrebbero essere molto pazienti perché il titolo non dovrebbe essere pronto prima di tre/quattro anni con l'arrivo sulle console nel 2022. Il videogioco Gta 6 dovrebbe comunque seguire il solito filone con diverse missioni dedicate al traffico di droga con ovviamente la caratteristica principale dell'open play. Al momento però l'attenzione è tutta concentrata sull'uscita di Red Dead Redemption II che dovrebbe arrivare il prossimo ottobre e sarà disponibile sia per Playstation 4 che per X Box One. Sicuramente da questo momento in poi saranno numerose le voci che si alterneranno sempre in merito.

LA STORIA DEL VIDEOGAME

Sicuramente la saga di Grand Theft Auto, Gta, nasce nel 1997 con il capitolo Grandh Theft Auto per PlayStation che raccoglie oltre il milione dei copie vendute. La grafica è ancora bidimensionale dall'alto anche nei tre capitoli successivi usciti nel 1999 dal titolo London 1969, London 1961 e II. La grandissima rivoluzione arriva nel 2001 quando esce Gta III per Playstation 2 e Xbox che raggiunge i diciassette milioni di copie vendute e passa al 3D con la possibilità di open play che all'epoca nessun videogioco permetteva. L'anno dopo è il momento di Vice City che raggiunge i venti milioni di copie, sfiorando i trenta nel 2004 con San Andreas. Nel 2004 esce sempre il capitolo per il GameBoy Advance. Tra 2005 e 2006 escono gli ultimi due titoli per la Playstation 2 con i titoli di Libery City Stories e Vice City Stories che sono una sorta di summa di quanto visto fino a quel momento. Nel 2008 si passa alla Playstation 3 con Grand Theft Auto IV che da il seguito anche a tre sequel che hanno portato la saga a svilupparsi in Hd. Il capitolo che ha venduto di più però è Gta V che tra Playstation 2 e 3, X Box 360 e One che arrivano addirittura a novanta milioni di vendite.

