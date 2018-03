Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ I prezzi in Italia. La versione da 256 GB solo nello shop ufficiale Samsung

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: dove e come acquistare i due nuovi smartphone in Italia. La versione da 256 GB è esclusiva dello shop ufficiale Samsung.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Samsung Galaxy S9

Dopo TIM, Tre e Wind, anche Vodafone consente di preordinare i nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. Negli ultimi giorni si è definiti anche il listino dei nuovi top di gamma dell’azienda sudcoreana: il Galaxy S9 da 64 GB di memoria costa 899,99 euro, mentre il presso del Galaxy S9+ sempre da 64 GB è di 999,99 euro. La versione da 256 GB costa 1099 euro ma al momento è esclusiva dello shop ufficiale Samsung. Per entrambe le versioni i preordini riguardano le colorazioni Midnight Black, Liliac Purple e Coral Blue. C’è la possibilità di “rottamare” il proprio vecchio smartphone per ottenere uno sconto sul nuovo acquisto, fino a un massimo di 450 euro. A coloro che compreranno tramite Vodafone arriverà anche una nuova SIM con attivo il piano Vodafone 19 da 49 centesimi di euro a settimana, Vodafone Pass Social & Chat e 3 rinnovi gratuiti di Rete Sicura Vodafone. La spedizione è gratuita. I due nuovi Samsung arriveranno nei Vodafone Store a partire dalla metà di marzo.

Come funziona Samsung Galaxy S9?

Il sito Tutto Android ha provato in anteprima per 24 ore il nuovo Samsung Galaxy S9. Per quanto riguarda il design il sito di hi-tech conferma che non è cambiato molto rispetto al Samsung Galaxy S8, eccezion fatta per un leggero scalino tra il vetro e il telaio in alluminio, che migliore l’impugnatura. Ma resta “scivoloso”. Sul retro un cambiamento è avvenuto per il sensore di impronte digitali, posizionato sotto la fotocamera. In ambito sicurezza la grande novità è l’Intelligent Scan che combina riconoscimento facciale e scansione dell’iride. Molto apprezzato il Super slowmotion. Inoltre le animazioni e le gif sono integrate nella tastiera di Samsung.

