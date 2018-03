WHATSAPP/ Su Android 68 minuti per cancellare i messaggi. In arrivo il blocco delle registrazioni audio

WhatsApp: su Android si passerà da 7 a 68 minuti per eliminare un messaggio non ancora visualizzato. In arrivo anche la registrazione degli audiomessaggi senza mani.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

WhatsApp (Pixabay)

Da qualche mese su WhatsApp è possibile cancellare i messaggi, se non letti dal destinatario. L’unico vincolo per goi utenti del servizio di messaggistica era di eliminare i contenuti entro 7 minuti, adesso il tempo a disposizione passa da 420 secondi a 4.096 secondi, cioè a 68 minuti e 16 secondi. Secondo il sito WABetaInfo la nuova “scadenza” per cancellare i messaggi sarebbe disponibile sulla versione beta dell’app per Android 2.18.69 e anche su alcune release successive. Al momento non è stata avvistato questo “upgrade” su iOS. Nella versione beta 2.19.71 sono state individuate anche altre novità dell’app di messaggistica come gli sticker e la presenza esplicita della dimensione del pacchetto che appare prima di andare a scaricarlo.

Blocco registrazione audio

Entro la fine di marzo su Android arriverò anche il blocco delle registrazioni audio: la nuova funzionalità apparirà pochi istanti dopo aver iniziato a registrare il messaggio vocale tenendo premuto il pulsante. Al di sopra dell'icona del microfono comparià un lucchetto e basterà scorrere il dito verso il lucchetto per bloccare il comando e dunque registrare il messaggio vocale senza dover mantenere il dito sul display (sarà anche possibile navigare nella chat mentre si registra). Ricordiamo che la modalità di registrazione per cui non serve tenere il dito premuto è stata lanciata lo scorso novembre su WhatsApp per iOS. Inoltre continua a circolare indiscrezioni sulla funzionalità di preascolto, ovvero la possibilità di ascoltare ciò che si è registrato prima di inviarlo al destinatario. Fra le altre funzionalità attese le videochiamate di gruppo e le note video.

© Riproduzione Riservata.