Huawei P8 Lite/ In arrivo aggiornamento Android 8.0 Oreo

Da metà marzo anche Huawei P8 Lite 2017 dovrebbe ricevere il tanto atteso aggiornamento Android 8.0 Oreo. Ecco le indiscrezioni che arrivano dal web.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

L’aggiornamento del Huawei P8 Lite 2017 ad Android 8.0 Oreo, non è più un miraggio. Sembra, infatti, che lo smartphone di fascia media della casa di produzione cinese riceverà presto Android 8.0 (insieme naturalmente all’esperienza EMUI 8.0). La prima conferma arriva dall’azienda Huawe, in particolare dalla sua divisione tedesca. Alla domanda di un utente sul futuro aggiornamento Oreo, hanno risposto che di certo il telefono otterrà proprio il firmware anche se per il momento non è possibile fornire una tempistica di lancio del nuovo pacchetto. Se Huawei Germania non è ancora in grado di dare delle teppistiche, in Italia la situazione è più definita: “ti informiamo che verrà rilasciato Android 8.0 verso la metà di marzo”, ha annunciato TIM sul suo account di Twitter, rispondendo a un utente. È abbastanza logico pensare che il processo non coinvolga esclusivamente i device brandizzati TIM ma che questo si estenderà anche ai dispositivi no-brand e di altri operatori nazionali.

Huawei avrà il suo assistente vocale

Intanto Huawei si prepara a lanciare il suo assistente vocale: nei mercati internazionali il gruppo continuerà a contare sulla partnership con Amazon e Google, ma in Cina stanno sviluppo di una soluzione personalizzata. Secondo Xda Developers, la piattaforma si chiama HiAssistant, fornisce funzionalità comparabili a quelle di Google Assistant e si basa su algoritmi di intelligenza artificiale e sulla Neural Processing Unit del processore Kirin 970 presentato da Huawei nella cornice dell’Ifa di Berlino. Stando alle prime indiscrezioni sembra che HiAssistant permetterà innanzitutto di modificare le impostazioni dello smartphone con la voce, ma anche di inoltrare comandi alle app che vi si collegano, come app di messaggistica e social network. HiAssistant permetterà di effettuare ricerche avanzate su internet e di riconoscere gli oggetti inquadrati dalla fotocamera (questa funzione si chiamerà HiVision).

