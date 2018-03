Bayonetta 3, Nintendo Direct/ Novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft

Bayonetta 3, Nintendo Direct: novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft. La casa giapponese punta a divenire la seconda sul mercato, dietro solo a Sony e Playstation

C’è grande attesa per il Nintendo Direct di questa sera, in programma dalle ore 23:00 italiane. Il noto appuntamento con le novità del mondo N, potrebbe avere come protagonista Bayonetta 3, inedito capitolo dell’amatissima saga con protagonista la nota strega. Non ci sono ancora info ufficiali a riguardo, ma nelle scorse ore Hideki Kamiya, l’ideatore del videogioco nato nel 2009, ha ritwittato il messaggio di annuncio dell’evento, facendo quindi capire che qualcosa bolle realmente in pentola. E’ infatti la primissima volta che lo stimato autore di videogame “pubblicizza” un Direct, e di conseguenza sembra davvero possibile la presenza di Bayonetta 3 nella nuova puntata della trasmissione di Nintendo in onda questa sera/notte. Non è comunque da escludere che il designer di Platinum Games possa effettuare qualche altro annuncio importante, non riguardante appunto il gioco d’azione presentato lo scorso dicembre.

SORPASSO SU MICROSOFT?

Nel frattempo continua a volare la console di casa Nintendo, la Switch, che stando a quanto riportato da Games Industry, potrebbe a breve superare la Xbox One firmata Microsoft. L’analisi effettuata da IHS Markit, sottolinea che per Xbox sono stati spesi nel 2017 circa 10 miliardi di dollari, fra console, videogiochi, servizi vari e hardware, mentre per la Nintendo la spesa per gli stessi acquisti è stata di 8 miliardi. Tale cifra è però destinata a crescere, vedendo la tendenza del mercato, per andare appunto a superare la concorrente americana. In generale, la stessa Nintendo potrebbe superare la multinazionale di Bill Gates, grazie alle ottime vendite di Switch, nonché al lancio del SNES Classic (la versione mini della mitica console degli anni ’90), e al continuo successo del 3DS, console portatile che non ha assolutamente intenzione di andare in pensione. Leader indiscussa resta Sony, che con la sua Playstation 4 ha ottenuto un introito di ben 20 miliardi di dollari durante lo scorso anno.

