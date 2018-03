Orologi indietro di 6 minuti in Europa/ Perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia

Orologi indietro di 6 minuti in Europa, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli orologi rallentano

Orologi degli elettrodomestici indietro di 6 minuti

I più attenti di voi si saranno accorti che negli ultimi tempi gli orologi degli elettrodomestici, come ad esempio quelli del forno, delle radio-sveglie e dei microonde, hanno perso dei minuti. Nel dettaglio, sono “spariti” 6 minuti dall’inizio di questo anno, quindi, da circa 90 giorni a questa parte, e il motivo va ricercato in una disputa energetica fra Serbia e Kosovo. Ma cosa è successo nel dettaglio? Cerca di spiegarlo l’ENTOS-E, l’European Network of Transmission System Operators for Electricity, secondo cui gli orologi di cui sopra, utilizzano la frequenza dei 50 Hz dell'alimentazione elettrica per regolarsi. Quando questa viene a mancare, a quel punto i cronometri perdono secondi. Attenzione però, non succede a tutti gli orologi, visto che ce ne sono alcuni che sfruttano internet o che utilizzano cristalli di quarzo piezoelettrico, per tutti gli altri, però, si è verificato l'annoso problema.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA

Ma a cosa è dovuto questo calo di frequenza? Come dicevamo, ad una disputa energetica fra la Serbia e il Kosovo, due nazioni dell’ex Jugoslavia. I due paesi, che fanno parte del Continental Europe Power System, sono in accordo fra di loro per quanto riguarda l'elettricità, con il primo che bilancia la fornitura del secondo. Il Kosovo si è però ritrovato sotto di 113 GWh e di conseguenza l’intera rete continentale ha subito una riduzione di frequenza, i 50 Hz di cui sopra. Un evento raro, che non era mai capitato in passato, e che ha indotto l’ENTSO-E ad intervenire: «Questa variazione media della frequenza, che non è mai successa in questa modalità nel CE Power system, deve cessare». Il problema sembra in via di risoluzione, mentre per aggiornare gli orologi non dovrete far altro che intervenire manualmente, riportandoli a sei minuti più avanti.

© Riproduzione Riservata.